Misin Lunar na Síne chun Cinn mar Phleananna Beijing le haghaidh Turais Ghealach sa Todhchaí agus Stáisiún Taighde

D'fhógair Riarachán Spáis Náisiúnta na Síne (CNSA) go bhfuil a misean gealaí chun samplaí a bhailiú ó thaobh thall na gealaí, ar a dtugtar Chang'e-6, ag dul chun cinn go réidh agus tá sé sceidealta don bhliain seo chugainn. Déanfar an tsatailít sealaíochta a théann leis an misean a imscaradh sa chéad leath de 2023. Ina theannta sin, chuir an CNSA in iúl go bhfuil sé ar intinn aige comhoibriú domhanda méadaithe le haghaidh turais gealaí amach anseo, lena n-áirítear misean Chang'e-8 in 2028. Tá an tSín ag lorg “misean-” comhpháirteach tionscadail leibhéal” le tíortha eile agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, a chuimsíonn seoladh spásárthaí agus oibriú fithisí, idirghníomhartha agus taiscéalaíocht dromchla.

Léirigh an CNSA freisin go mbeidh spás ag an spásárthach Chang'e-6 do 200 cileagram (440 punt) d'ualaí pá eolaíochta eachtracha, rud a ligeann do chomhpháirtithe thar lear taighde gealaí a dhéanamh. Tá an tSín ag súil go gcuirfidh na misin seo, in éineacht leis an Chang'e-7 i 2026, sonraí luachmhara i dtreo stáisiún taighde idirnáisiúnta buan a bhunú ar an gcuaille theas gealaí faoi 2040. Tá na hiarrachtaí seo mar chuid de phlean níos leithne na Síne a bheith ina spás mór. cumhacht, lena n-áirítear éachtaí ar nós rover a sheoladh chuig an taobh thall den ghealach, tógáil an stáisiún spáis Tiangong fithiseach, agus arb é is aidhm misean le foireann a sheoladh chuig an ghealach faoi 2030.

Baineann uaillmhianta na Síne a clár spáis agus a taighde gealaí a leathnú freisin le naisc idirnáisiúnta a bhunú. Cé nach bhfuil ach cúpla tír, mar shampla an Rúis, Veiniséala, agus an Afraic Theas, tar éis dul isteach sa stáisiún taighde gealaí pleanáilte na Síne go dtí seo, tá fócas na Síne ar chomhoibriú ailínithe leis an leas domhanda sna buntáistí eolaíocha, gradam náisiúnta, agus rochtain ar acmhainní a gealach rathúil. d'fhéadfadh misin a thabhairt. Tá dul chun cinn suntasach déanta ag tíortha eile, lena n-áirítear an India agus na Stáit Aontaithe, ina gcuid clár gealaí, le misin chun na gealaí agus pleananna le haghaidh taiscéalaíochta sa todhchaí.

Tá sé mar aidhm ag misean Chang'e-6 na Síne atá le teacht ár dtuiscint ar thaobh na gealaí a dhoimhniú trí shamplaí a bhailiú ó Imchuach Pol Theas-Aitken, tírghné gealaí a bhfuil ardspéis eolaíoch ann. Déanfaidh an misean ualaí pálasta agus satailítí a iompar freisin ó chomhpháirtithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear ionstraim de chuid na Fraince, brathadóir ian diúltach ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa, frithchaiteoir cúinne léasair Iodálach, agus CubeSat na Pacastáine.

Tríd is tríd, léiríonn misin gealaí na Síne agus a pleananna do stáisiún taighde tiomantas na tíre chun taiscéalaíocht spáis agus taighde a chur chun cinn agus comhoibriú idirnáisiúnta á lorg chun a spriocanna a bhaint amach.

Sainmhínithe:

– Chang'e-6: Tá misean gealaí na Síne sceidealta don bhliain seo chugainn, agus é mar aidhm aige samplaí a bhailiú ón taobh thall den ghealach.

– CNSA: Riarachán Spáis Náisiúnta na Síne, gníomhaireacht náisiúnta spáis na Síne.

– Pola Theas gealaí: An réigiún gar do bhun leathsféar theas na gealaí.

– Comhdháil Idirnáisiúnta na Réalteolaíochta: Comhdháil bhliantúil do ghairmithe spáis agus do gheallsealbhóirí spáis arna heagrú ag Cónaidhm Idirnáisiúnta na Réalteolaíochta.

– Láir gealaí: Réimsí móra dorcha ar dhromchla na gealaí mar thoradh ar shreafaí laibhe ársa.

