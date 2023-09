Gabhann Teileascóp Réimse Nua sa tSín Íomhá Néaltach den Réaltra Andraiméide

Nocht an tSín a teileascóp réimse leathan is nuaí le déanaí, an Teileascóp Suirbhé Allamuigh (WFST), atá suite i sléibhte chúige Qinghai. Le trastomhas de 8.2 troigh (2.5 méadar), is é an WFST an tsaoráid suirbhéireachta fearainn ama is mó sa Leathsféar Thuaidh. Feistithe le brathadóirí CCD mósáic 9k x 9k, tá taifeach 9,000 picteilín aige in aiseanna cothrománacha agus ingearacha araon, rud a ligeann dó íomhánna réalteolaíocha mionsonraithe a ghabháil.

Arna fhorbairt i gcomhpháirt ag Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Síne agus an Réadlann Sléibhe Corcra (PMO) faoi Acadamh Eolaíochtaí na Síne (CAS), tá sé mar aidhm ag an WFST monatóireacht a dhéanamh ar réimsí sonracha den spéir le himeacht ama, ag brath ar imeachtaí réalteolaíocha neamhbhuan mar ollnóva agus imeachtaí cur isteach taoide. Feabhsóidh sé freisin cumas na Síne maidir le monatóireacht ar réad gar don Domhan agus rabhadh luath.

Is portráid iontach de réaltra Andraiméide í an chéad íomhá a d’eisigh an WFST, ag taispeáint a chumais réimse leathan agus ardtaifigh. Tá ardghnéithe dearaidh an teileascóp, mar shampla bairille lionsa fada chun solas strae a laghdú agus limistéar blocála solais níos lú le haghaidh íogaireacht níos airde, inchomparáide leis an trealamh breathnóireachta idirnáisiúnta is airde chun cinn.

Cuireadh tús le tógáil an WFST i mí Iúil 2019 in aice le Baile Lenghu, atá suite ar ardchlár le meán ingearchló 13,120 troigh (4,000 méadar) os cionn leibhéal na farraige. Cuireann an suíomh straitéiseach seo spéartha soiléire oíche ar fáil, coinníollacha atmaisféaracha cobhsaí, aeráid thirim, agus truailliú solais íosta.

Is dul chun cinn suntasach é an WFST do réalteolaíocht na Síne agus leagann sé béim ar shaineolas na tíre sa réimse. Ainmnithe i ndiaidh an fhealsamh ársa Síneach Mozi, ar a dtugtar Micius freisin, a rinne turgnaimh optúla go luath, taispeánann an teileascóp nuálaíocht intíre agus dul chun cinn eolaíoch sa tSín.

Foinse:

– Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Síne

– Réadlann Sléibhe Corcra (PMO), Acadamh Eolaíochtaí na Síne (CAS)

– CCTV+