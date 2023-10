Misean Chang'e 6 na Síne chun Satailít na Pacastáine a Iompar go dtí an Ghealach

D'fhógair Riarachán Spáis Náisiúnta na Síne (CNSA) go n-iompróidh misean Chang'e 6, misean gealaí na Síne atá sceidealta don chéad leath de 2024, satailít ón bPacastáin go dtí an ghealach. Ba é The News, asraon meáin sa Phacastáin, a thuairiscigh an nuacht seo.

Chomh maith leis an bPacastáin, iompróidh misean Chang'e 6 ualaí pálasta ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA), ón bhFrainc agus ón Iodáil. Déanfaidh ionstraimí na Fraince ar bord an mhisin tástáil le haghaidh gás radaighníomhach, agus úsáidfear Brathadóir ian Diúltach an ESA agus Córas Radar Valle Brett na hIodáile chun críocha a gcuid taighde faoi seach.

Léiríonn cuimsiú na satailítí sa Phacastáin, ar a dtugtar CubeSat, sa mhisean seo iarrachtaí na Síne chun dlús a chur leis an tionscadal Stáisiún Idirnáisiúnta Taighde Lunar. Tá sé mar aidhm ag an CNSA comhoibriú idirnáisiúnta a chothú i dtaiscéalaíocht spáis, agus tá siad ag súil go dtiocfaidh comhpháirtíochtaí breise chun cinn mar thoradh ar an tionscnamh seo.

Is é príomhchuspóir misean Chang'e 6 samplaí a bhailiú ó thaobh dorcha na gealaí agus iad a chur ar ais go sábháilte ar an Domhan. Ní raibh ach samplaí bailithe ag misin gealaí roimhe seo ó dhromchla gar don ghealach, rud a d’fhág go raibh tábhacht ar leith ag baint leis an iarracht seo. Trí anailís a dhéanamh ar shamplaí ó áiteanna éagsúla ar an ngealach, tá súil ag eolaithe léargas a fháil ar a aois agus ar a stair gheolaíoch.

Tar éis misean Chang'e 6, tá sé beartaithe ag an CNSA misean robotic Chang'e 7 a sheoladh chuig cuaille theas na gealaí. Cuardóidh an misean seo atá le teacht comharthaí oighir agus déanfaidh sé tuilleadh imscrúduithe ar atmaisféar agus ar dhálaí aimsire an réigiúin.

Léiríonn an misean seo tiomantas na Síne maidir le taiscéalaíocht na gealaí a chur chun cinn agus comhar idirnáisiúnta i dtaighde spáis a chur chun cinn.

