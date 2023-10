D'éirigh le Clár Foraoisithe Trí-Thuaidh na Síne (TNAP), ar a dtugtar an “Balla Mór Glas” freisin, chun fásaigh a chomhrac agus an comhshaol a fheabhsú. Nochtann staidéar le déanaí a foilsíodh i Próisis Éiceolaíochta a rinne eolaithe Síneacha ó Institiúid Éiceolaíochta Feidhmí Acadamh Eolaíochtaí na Síne go bhfuil doirteal carbóin substaintiúil cruthaithe ag an TNAP freisin.

Is é an TNAP, a tionscnaíodh i 1978, an tionscadal athchóirithe éiceolaíochta is mó ar domhan agus a chuimsíonn réigiúin arid agus leath-thirim oirthuaisceart, thuaidh-lárnach agus iarthuaisceart na Síne. Ag baint úsáide as íomhánna cianbhraite, chomh maith le breathnuithe allamuigh agus sonraí fardail náisiúnta foraoise, rinne na taighdeoirí meastachán ar an méadú ar stoic charbóin i mbithmhais, ithir, agus an “carbón éifeacht éiceolaíoch,” a thagraíonn do leithlisiú carbóin mar thoradh ar chaillteanas ithreach laghdaithe mar gheall ar fhoraoisiú. .

Fuair ​​​​an staidéar amach gur mhéadaigh an limistéar foraoiseachta iomlán i réimsí tionscadail TNAP ó thart ar 221,000 ciliméadar cearnach i 1978 go dtí thart ar 379,000 ciliméadar cearnach i 2017. Le ceithre scór bliain anuas, chuir an TNAP le doirteal carbóin de 47.06 milliún tonna de charbóin in aghaidh na bliana. bliain. Ina theannta sin, mhéadaigh an doirteal carbóin i mbithmhais os cionn na talún agus faoi thalamh ó 0.843 billiún tonna i 1978 go 2.08 billiún tonna in 2017.

Aibhsíonn na taighdeoirí an tábhacht a bhaineann leis an “charbón éifeacht éiceolaíoch,” arbh ionann é agus thart ar 16% den mhéadú iomlán ar an doirteal carbóin. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuil ról ríthábhachtach ag éifeachtaí éiceolaíochta maidir le dáileadh stoic charbóin i bhforaoisí cosanta a chinneadh. Leagann an staidéar béim ar nár cheart neamhaird a dhéanamh ar an leas a bhaintear as leithlisiú carbóin ó éifeachtaí éiceolaíochta an choillteoireachta nuair a dhéantar linneoga carbóin a mheas agus múnlaí a bhaineann le carbóin á bhforbairt.

Soláthraíonn an taighde seo tagarmharc chun luach na dtionscadal athchóirithe éiceolaíochta náisiúnta a mheas i dtéarmaí toilleadh doirteal carbóin agus measúnú ar fheidhm éiceachórais. Léiríonn sé an tionchar suntasach atá ag “Balla Mór Glas” na Síne ní hamháin chun an comhshaol a fheabhsú ach freisin chun astuithe dé-ocsaíd charbóin a mhaolú.

Foinse: Acadamh Eolaíochtaí na Síne, DOI: 10.1186 / s13717-023-00455-8