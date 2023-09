Seolann an tSín Comórtas chun Spásárthach Gealach a Ainmniú

Tá an tSín ag iarraidh ar an bpobal ainmneacha a mholadh do dhá spásárthach a mbeidh ról ríthábhachtach acu i bplean an náisiúin spásairí a sheoladh chuig an ngealach roimh 2030. Tá tús curtha ag Gníomhaireacht Spáis na Síne le Foireann (CMSA) le comórtas, ag tabhairt cuireadh do dhaoine ainmneacha a chur isteach do lander gealaí criú agus spásárthach criú ghlúin nua.

Tá sé sonraithe ag an CMSA gur cheart go léireodh na hainmneacha roghnaithe na croíluachanna agus na heilimintí a bhaineann le spáseitilt dhaonna, chomh maith le béim a chur ar shaineolas na Síne i ndéantúsaíocht chliste. Mairfidh an comórtas go dtí an 30 Meán Fómhair, agus gearrliostaeoidh an ghníomhaireacht 10 n-ainm tar éis an réamhroghnaithe. Osclófar vótáil ar líne do na hainmneacha ar an ngearrliosta, agus déanfaidh foireann athbhreithnithe ar a mbeidh saineolaithe san aeraspáis agus sa litríocht an roghnú deiridh.

Tá an tSín tar éis triail a bhaint as spásárthaí criú an ghlúin nua cheana féin, a bhfuiltear ag súil go ndéanfar eitilt tástála iomlán air i 2027 ag baint úsáide as roicéad Long 10 Márta. Tá níos lú faisnéise ar fáil faoin lander gealaí, ach tugann tuairiscí le fios go meáfaidh sé thart ar 57,320 punt agus go mbeidh modúl tuirlingthe agus modúl tiomána ann. Tá an lander seo deartha chun dhá spásairí a iompar go dromchla na gealaí agus ar ais go bhfithis na gealaí.

Éileoidh an misean dhá sheoladh den roicéad Long 10 Márta. Léiríonn beochan mionsonraithe arna n-eisiúint ag CMSA an lander, an spásárthaí, agus an dul chun cinn atá beartaithe don mhisean.

Ligeann an tionscnamh seo don phobal a bheith rannpháirteach i sprioc uaillmhianach an náisiúin maidir le taiscéalaíocht na gealaí. Tá sé mar aidhm aige rannpháirtíocht agus spreagadh a thabhairt do mhuintir na Síne, ag cothú braistint bróid agus úinéireachta náisiúnta sa chlár spáis. Léiríonn an comórtas tiomantas na Síne chun a láithreacht i dtaiscéalaíocht spáis a chur chun cinn agus tá súil aige croílár a éachtaí a ghabháil leis na hainmneacha roghnaithe.

Foinsí:

– Gníomhaireacht Spáis na Síne le Foireann (CMSA)