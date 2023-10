Nocht an tSín pleananna dá misean Chang'e-8 atá le teacht, a bhfuil sé mar aidhm aige úsáid acmhainní in-situ ar an ngealach a thástáil. Feidhmeoidh an misean, atá le seoladh in 2028, mar réamhtheachtaí do thionscadal ar scála níos mó de chuid Stáisiún Idirnáisiúnta Taighde Lunar (ILRS) na Síne. Is éard a bheidh i misean Chang'e-8 ná lander, rover, agus róbat, agus beidh cuspóirí aige lena n-áirítear imscrúdú a dhéanamh ar gheolaíocht na gealaí, breathnóireacht an Domhain a dhéanamh ó dhromchla na gealaí, anailís a dhéanamh ar shamplaí gealaí, agus úsáid acmhainní a thástáil.

Déanfaidh misean Chang'e-8 na Síne tástáil freisin ar éiceachóras talún iata i dtimpeallacht na gealaí. Tógfaidh an misean ar mhisin gealaí roimhe seo na Síne chun príomhtheicneolaíochtaí a fhíorú do mhisin amach anseo. Chuir Riarachán Spáis Náisiúnta na Síne (CNSA) in iúl go bhfuil sé oscailte do chomhar idirnáisiúnta don mhisean seo, ag tabhairt cuireadh do rannpháirtíocht ag leibhéil éagsúla, ó mhisean go leibhéil chórais agus pálasta.

I measc na réamhshuímh tuirlingthe do Chang'e-8 tá réigiúin timpeall ar chráitéir Leibnitz Beta, Amundsen, Cabeus, agus an Shackleton-de Gerlache Ridge. Tá trí cinn de na suíomhanna seo á mbreithniú le haghaidh misean tuirlingthe criú Artemis 3.

Iompróidh an lander Chang'e-8 10 n-ualach pálasta eolaíochta, lena n-áirítear ceamaraí tuirlingthe agus topagrafaíochta, seismiméadar, radaiméadar Cruinne gealach agus íomháóir ilspeictreach, teileascóp bog X-gha, agus cinn eile. Beidh an rover feistithe le ceithre pálasta eolaíocha, lena n-áirítear ceamara lánléargais, radar treáite gealaí, anailíseoir mianraí speictream infridhearg, agus anailís samplaí gealaí in-situ agus gléas stórála.

Leanfaidh Chang'e-8 misean Chang'e-7 in 2026, a dhíreoidh freisin ar chuaille theas na gealaí. Leagfaidh na misin seo an bhunchloch don tionscadal ILRS níos mó sna 2030í. Ina theannta sin, tá misean Chang'e-6 na Síne, tuairisceán samplach gealaí i bhfad i gcéin, le seoladh sa chéad leath de 2024.

De réir Yu Dengyun, príomhdhearthóir thionscadal taiscéalaíochta gealaí na Síne, tógfar an ILRS ag baint úsáide as seoltaí roicéad ard-ardaithe troma sna 2030í. Ní hamháin go bhfeidhmeoidh an ILRS mar stáisiún taighde gealaí ach freisin déanfaidh sé teicneolaíocht agus cumais a bhailíochtú do mhisin criúnaithe go Mars amach anseo.

Foinsí:

– Riarachán Spáis Náisiúnta na Síne (CNSA)

– Comhdháil Idirnáisiúnta na Réalteolaíochta (IAC)