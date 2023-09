Iniúchadh ar Fhéidearthacht Dídean Feadáin Lava Lunar

Tá taighdeoirí Síneacha i mbun staidéir chun foscadh fadtéarmach a bhunú ar an ngealach laistigh d'fheadáin lava gealaí. Cruthaíodh na struchtúir fheadáin seo na billiúin bliain ó shin nuair a bhí carraig leáite ag sreabhadh faoin gciseal cruaite laibhe ar dhromchla na gealaí. Thit cuid de na tolláin seo le himeacht ama, rud a chruthaigh pointí iontrála inrochtana go dtí fodhromchla na gealaí.

Thug Acadamh Shanghai um Theicneolaíocht Eitilte Spáis staidéar isteach ag an 10ú Comhdháil CSA-IAA ar Ardteicneolaíocht Spáis, ag cur síos ar acmhainneacht na feadáin lava seo mar thearmainn shábháilte ó dhálaí foircneacha na gealaí. Is féidir teochtaí arda, radaíocht, agus tionchair mhicriméititéar a mhaolú trí úsáid a bhaint as an timpeallacht chosanta taobh istigh de na feadáin.

D'fhonn a dtuiscint ar fheadáin lava gealaí a fheabhsú, rinne taighdeoirí na Síne, lena n-áirítear Zhang Chongfeng, leas-phríomhdhearthóir spásárthaí sraith Shenzhou na Síne agus tuirlingthe gealaí, obair allamuigh ar phluais lava sa tSín. D'aimsigh siad cosúlachtaí idir feadáin laibhe an Domhain agus na gealaí, agus iad á rangú ina bhfeadáin iontrála ingearacha agus ina bhfeadáin isteach fána.

Chun críocha taiscéalaíochta, d'aithin na taighdeoirí feadáin laibhe gealaí i Mare Tranquillitatis agus Mare Fecunditatis mar na príomhspriocanna. Bainfear úsáid as córas robotic soghluaiste chun an tír-raon casta a nascleanúint, brathadóirí cúnta a iompar le haghaidh tacaíochta cumarsáide agus fuinnimh, agus chun staidéir eolaíocha a dhéanamh ar thimpeallacht sheachtrach agus iontrála na feadáin lava.

I measc na dtascanna a dhéanann na brathadóirí cúnta tá crawláil ilchosach bithónach, preabadh, agus úsáid a bhaint as brathadóirí rollta chun teocht, radaíocht, deannach gealaí, comhdhéanamh ithreach, agus oighear uisce laistigh den fheadán gealaí a scrúdú.

Ag féachaint i dtreo na todhchaí, molann Zhang tógáil bonn taighde fadtéarmach faoi thalamh laistigh d'fheadán lava gealaí le haghaidh bunanna gealaí criú. Is éard a bheadh ​​i gceist leis seo ná ionad tacaíochta a thógáil ag bealach isteach an fheadáin le haghaidh fuinnimh agus cumarsáide, an tír-raon a thírdhreachú, agus cábáin a imscaradh laistigh den fheadán.

Tá pleananna fógartha ag gníomhaireacht spáis na Síne chun tuirlingthe gealaí le foireann a bhaint amach faoi 2030, rud a thugann tús le céim tuirlingthe gealaí an chláir.

Foinsí: [CGTN, Shanghai Academy of Spaceflight Technology]