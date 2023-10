astaróideach 2023 UV6: Ní Bagairt é ach Deis Fionnachtana

Tá astaróideach darb ainm Asteroid 2023 UV6, a d’aimsigh Oifig Comhordaithe Cosanta NASA, socraithe chun pas gar a dhéanamh ar an Domhan inniu, 27 Deireadh Fómhair. Rachaidh an spáscharraig seo, ar leis an ngrúpa Apollo Asteroids Near-Earth, i dtreo ár bplainéad i bhfad i gcéin. de 3.9 milliún ciliméadar agus tú ag taisteal ar luas 26,329 ciliméadar san uair. Cé gur spéisiúil é ar dtús, níl aon chontúirt ann don Domhan mar gheall ar a mhéid sách beag agus níl sé rangaithe mar astaróideach a d’fhéadfadh a bheith Contúirteach.

Le toisí atá inchomparáide le toisí tí, agus é thart ar 59 troigh ar leithead, tá cosúlacht chorraitheach le hAsteroid 2023 UV6 leis an astaróideach Chelyabinsk a rinne damáiste suntasach sa Rúis in 2013. Tá sé suimiúil a thabhairt faoi deara nach é seo an chéad uair riamh tá astaróideach tar éis teacht gar don Domhan. Tharla a chéad cur chuige dlúth taifeadta ar 14 Márta, 2010, nuair a chuaigh sé trasna an phláinéid ar fad 24 milliún ciliméadar. Suimiúil go leor, beidh dlúth-theagmháil eile ag an réad neamhaí seo an bhliain seo chugainn ar 18 Aibreán, ag druidim ó achar 40 milliún ciliméadar.

Is iarracht atá ag éirí níos sofaisticiúla anois an tseilg astaróideach, agus eolaithe ag fiosrú teicnící nua chun na fánaí cosmacha seo a aimsiú agus a rianú. Baineann cur chuige nuálach amháin den sórt sin le húsáid halgartaim. I staidéar a d'fhoilsigh Ollscoil Washington, d'fhorbair taighdeoirí algartam ar a dtugtar HelioLinc3D, a d'aimsigh astaróideach a d'fhéadfadh a bheith guaiseach le linn breathnuithe tástála i Haváí. Cinneadh nach bhfuil aon bhagairt láithreach ag an astaróideach, darb ainm 2022 SF289 agus atá beagnach 600 troigh ar leithead.

Tar éis a rathúlachta, cuirfear an algartam HelioLinc3D i bhfeidhm ag Réadlann Vera C. Rubin sa tSile, áit a mbainfidh sé úsáid as tacar sonraí na háise chun asteroids a chuardach agus chun monatóireacht a dhéanamh orthu. Táthar ag súil le bheith ag feidhmiú go hiomlán in 2025, agus tá sé mar aidhm ag an réadlann seo, ar a dtugtaí an Teileascóp Mórshuirbhé Sionoptach roimhe seo, léargas a thabhairt ar rúndiamhra an ábhair dhorcha agus ar oibriú ár Réaltra Bhealach na Bó Finne. Táthar ag súil go bhfeabhsóidh úsáid algartam cosúil le HelioLinc3D braite asteroids a d’fhéadfadh a bheith contúirteach, ag cuidiú le hiarrachtaí na daonnachta ár bplainéad a chosaint.

CC

1. An bhfuil astaróideach 2023 UV6 ina bhagairt don Domhan?

Ní chuireann astaróideach 2023 UV6 aon bhagairt ionchasach ar ár bplainéad mar gheall ar a mhéid réasúnta beag agus níl sé rangaithe mar astaróideach a d'fhéadfadh a bheith contúirteach.

2. Cé chomh mór is atá Asteroid 2023 UV6?

Tá leithead thart ar 2023 troigh ar astaróideach 6 UV59, atá cosúil i méid leis an astaróideach Chelyabinsk a rinne damáiste sa Rúis in 2013.

3. Cé chomh minic is a bhíonn Asteroid 2023 UV6 ag druidim leis an Domhan?

Bhí a chéad chur chuige dlúth ag astaróideach 2023 UV6 ar 14 Márta, 2010, ag dul thar an phláinéid ar fad 24 milliún ciliméadar. Tar éis pas an lae inniu, tarlóidh an chéad chur chuige dlúth eile ar 18 Aibreán na bliana seo chugainn, ag fad 40 milliún ciliméadar.

4. Cad é Réadlann Vera C. Rubin?

Is teileascóp suirbhéireachta é Réadlann Vera C. Rubin, ar a dtugtaí an Teileascóp Suirbhé Sionoptach Mór roimhe seo, atá suite sa tSile. Tá sé mar aidhm aige staidéar a dhéanamh ar ábhar dorcha agus rúin Réaltra Bhealach na Bó Finne a nochtadh. Bainfidh an réadlann úsáid as algartaim cosúil le HelioLinc3D chun feabhas a chur ar aimsiú astaróidigh a d’fhéadfadh a bheith guaiseach freisin.