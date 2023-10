Rúndiamhair an Hibrideach Madraí-Sionnach: Conas a Tharla sé?

In 2021, fuarthas ainmhí cosúil le madra i réigiún Cerrado sa Bhrasaíl. Thug tarrthóirí chuig tréidlianna é a fuair amach gur hibrideach madra-sionnach é, an chéad chás a deimhníodh riamh d'ainmhí den sórt sin. Scrúdaíonn an t-alt seo conas a tháinig an hibrideach uathúil seo chun bheith agus pléann sé a himpleachtaí.

Chun a dhearbhú gur hibrideach madra-sionnach a bhí san ainmhí, rinne eolaithe roinnt tástálacha. Scrúdaigh siad crómasóim an chréatúr agus fuair siad amach go raibh 76 aige, rud a léiríonn hibridiú féideartha idir madraí le 78 crómasóim agus sionnaigh Pampas le 74 crómasóim. Ina theannta sin, dhearbhaigh anailís ghéiniteach ar DNA mitochondrial agus núicléach an ainmhí a thuismíocht mheasctha.

Mínítear san alt, cé go mbaineann madraí agus sionnaigh araon leis an teaghlach Canidae, gur speicis ar leith iad. Baineann madraí leis an ghéineas Canis, agus baineann sionnaigh leis an gcatagóir Vulpes. Ba sionnach Pampas é máthair an hibrideach madra-sionnach. Tugann an bitheolaí Roland Kays dá aire gur gnách go mbíonn speicis ag pórú lena gcineál féin, ach is féidir hibridiú tarlú i gcásanna ina mbíonn speiceas amháin coitianta agus an speiceas eile neamhchoitianta.

Tá sé speculated go bhféadfadh go mbeadh a gcuid pórú mar thoradh ar chríocha forluiteacha sionnaigh Pampas agus madraí tí, chomh maith leis an gcleachtas madraí a thréigean i limistéir nádúrtha. D’fhéadfadh ról a bheith ag an athrú aeráide agus ag caillteanas gnáthóige freisin maidir le hibridiú a chur chun cinn de réir mar a théann speicis in oiriúint do thimpeallachtaí nua.

Faraor, fuair an hibrideach madra-sionnach, darb ainm Dogxim, bás níos luaithe i mbliana faoi imthosca anaithnid. Tá rialtas na Brasaíle ag fiosrú a bhás faoi láthair.

Ardaíonn fionnachtain na hibrideach madadh-sionnach ceisteanna spéisiúla faoi sholúbthacht teorainneacha speiceas agus an acmhainneacht le hibridiú idir ainmhithe a bhfuil gaol acu le fada. De réir mar a leanann eolaithe ar aghaidh ag staidéar agus ag tuiscint na feiniméin seo, leagann sé béim ar chastacht agus éagsúlacht an domhain nádúrtha.

