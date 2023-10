Cinniúint Chandrayaan-3: Dúshláin a Bhásaíonn Vikram Lander ar an nGealach

Tá deireadh curtha le misean Chandrayaan-3 de chuid na hEagraíochta Taighde Spáis India (Isro) Chandrayaan-XNUMX, agus an spásárthach á chur i stát díomhaoin ar an ngealach. Tá an Lander Vikram, chomh maith leis an rover Pragyan, faoi thiomáint síos agus fanfaidh sé ar an dromchla gealaí ar feadh tréimhse éiginnte. Mar sin féin, fiú sa stát díomhaoin seo, tá roinnt bagairtí fós le sárú ag an spásárthach.

Ar cheann de na príomhdhúshláin atá os comhair Vikram agus Pragyan tá buamáil leanúnach na micrimeteoroids ar dhromchla na gealaí. Is féidir leis na cáithníní bídeacha seo damáiste a dhéanamh don spásárthach má imbhuaileann siad leis. Cé nach bhfuil aon atmaisféar ar an ngealach chun creimeadh a dhéanamh, tá rioscaí féideartha ag baint le teocht frigideach na hoíche gealaí agus radaíocht na gréine.

Míníonn an Dr P. Sreekumar, Ollamh agus Stiúrthóir ar an Lárionad Manipal d'Eolaíochtaí Nádúrtha, go bhféadfadh an deannach gealaí a bheith ina fhadhb freisin. Murab ionann agus deannach ar an Domhan, is féidir le deannach gealaí cloí le hábhair mar gheall ar easpa aeir ar an ngealach. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag carnadh deannaigh seo ar fheidhmiú an spásárthaigh.

In ainneoin na ndúshlán seo, tá eolaithe Isro sásta le héachtaí an mhisin. D'éirigh le misean Chandrayaan-3 iniúchadh a dhéanamh ar chuaille theas na gealaí, réigiún a chreidtear a bhfuil oighear uisce ann. Rinne an rover Pragyan anailís cheimiceach ar dhromchla na gealaí, ag deimhniú láithreacht sulfair agus ag aimsiú eilimintí eile. Fuair ​​​​an rover gníomhaíocht seismeach freisin, ag soláthar léargais luachmhara ar chomhdhéanamh na gealaí agus ar ghníomhaíocht gheolaíoch.

Ar an taobh eile den scéal, rinne an lander Vikram turgnamh leannlusanna, rud a léirigh a chumas samplaí a thabhairt ar ais ón ngealach i misin amach anseo. Ní hamháin gur mhéadaigh na sonraí a bhailigh an misean ár dtuiscint ar an ngealach, ach réitigh sé an bealach do mhisin gealaí agus idirphláinéid amach anseo.

Cé go bhfuil cinniúint Vikram agus Prágán ar an ngealach neamhchinnte, ní féidir a shéanadh a gcuid ranníocaíochtaí le taiscéalaíocht na gealaí. Agus a misean críochnaithe, fanfaidh siad go deo ar dhromchla na gealaí, mar theist ar iarrachtaí taiscéalaíochta spáis na hIndia.

Sainmhínithe:

– Isro: Eagraíocht Taighde Spáis Indiach

– Chandrayaan-3: Misean gealaí Isro

– Vikram Lander: An chomhpháirt tuirlingthe de Chandrayaan-3

– Rover Pragyan: An chomhpháirt rover de Chandrayaan-3

Foinsí:

– India Today: [foinse]

– Isro: [foinse]