An Eagraíocht Taighde Spáis Indiach ag fanacht le héirí na gréine le haghaidh cumarsáide le Chandrayaan-3

Tá an Eagraíocht Indiach um Thaighde Spáis (Isro) ag súil go fonnmhar le héirí na gréine thar chuaille theas na gealaí, mar go dtabharfaidh sé deis dóibh cumarsáid a bhunú le Lander Vikram agus Pragyan rover faoina misean Chandrayaan-3. Tá an duo gealaí i mód codlata le 15 lá anuas mar gheall ar oíche na gealaí, ach le teacht solas na gréine ag pointe Shiv Shakti, táthar ag súil go dtiocfaidh feabhas ar a gcoinníollacha oibriúcháin.

Tá sé ráite ag oifigigh Isro go bhfuil siad dóchasach cumarsáid a athbhunú leis an lander agus an rover anois go bhfuil éirí gréine tar éis tarlú ag an láthair tuirlingthe. Is tráth ríthábhachtach é seo don mhisean, toisc go bhfuil an teas a sholáthraíonn an ghrian riachtanach chun go bhfeidhmeoidh an lander agus an rover araon.

Seoladh misean Chandrayaan-3 an 14 Iúil 2023, agus tá garspriocanna suntasacha bainte amach aige cheana féin. Rinne sé an India ar an gceathrú tír chun teacht i dtír go rathúil ar an ngealach agus an chéad tír a rinne amhlaidh in aice le cuaille theas na gealaí. Is é príomhchuspóir an mhisin iniúchadh a dhéanamh ar an réigiún seo atá suimiúil go heolaíoch, a chreidtear a bhfuil méid suntasach uisce reoite ann.

Tá turgnaimh éagsúla á ndéanamh ag an Lander Vikram agus Pragyan rover ó tháinig siad i dtír ar 23 Lúnasa. Tá siad tar éis dlús leictreon a thomhas in ianaisféar na Gealaí agus ghlac siad léamha teochta dromchla na gealaí. Ghlac an rover fiú an chéad íomhá den lander ar dhromchla na gealaí.

Mar sin féin, chuir oíche gealaí stop le hoibríochtaí toisc nach raibh cadhnraí na bhfeithiclí, atá faoi thiomáint na gréine, láidir go leor chun a gcórais a choinneáil ag rith gan solas na gréine. Tá Isro dóchasach go bhféadfadh an misean a thaiscéaladh ceannródaíoch a atosú le héirí na gréine má tá an leictreonaic tar éis teacht slán ón oíche frigideach.

Má éiríonn le Isro cumarsáid a athbhunú le Vikram agus Pragyan, éacht iontach a bheidh ann, ag taispeáint a n-athléimneachta agus a gcumas teicneolaíochta i réimse na taiscéalaíochta spáis. D’fhéadfadh éirí na gréine ag pointe Shiv Shakti tús caibidle nua i dtaiscéalaíocht na gealaí a chomóradh.

