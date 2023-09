Chandrayaan-3: Ionchais agus Torthaí Féideartha ó Vikram Lander agus Pragyan Rover

Cé go bhfuil an Eagraíocht Indiach um Thaighde Spáis (ISRO) ag fanacht le múscailt lander Vikram Chandrayaan-3 agus rover Pragyan, táthar ag súil le príomhbhealaí beir leat a luaithe a thosóidh siad ag scrúdú na sonraí a bhailítear. Tá an poitéinseal ag na torthaí seo eolas luachmhar a sholáthar faoin ithir gealaí, a d’fhéadfadh leas a bhaint as misin go dtí an Ghealach amach anseo, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le taiscéalaíocht dhaonna.

Chuir ISRO an Lander Vikram agus Pragyan rover i mód codlata agus táthar ag súil go dúiseoidh siad ar 22 Meán Fómhair. Luaigh Cathaoirleach ISRO, S Somnath, nach féidir measúnuithe deiridh a dhéanamh ar iompar na gcóras ach amháin tar éis dóibh dúiseacht. Cé go bhfuil méid suntasach sonraí bailithe, d’fhéadfadh go dtógfadh sé roinnt míonna nó fiú cúpla bliain chun anailís agus léirmhíniú na dtorthaí.

Dúirt Anil Bharadwaj, Stiúrthóir na Saotharlainne Taighde Fisiceach (PRL), go bhfuil an fócas faoi láthair ar staidéar a dhéanamh ar pharaiméadair éagsúla, mar shampla gnéithe dromchla, teocht, comhdhéanamh eiliminteach, gníomhaíocht seismeach, agus coinníollacha barrithir. D’fhéadfadh na breathnuithe a rinne na hionstraimí léargais nua a sholáthar ar bharrithir na gealaí. Léiríonn cosáin ghluaiseachta an rover, atá le feiceáil sna híomhánna a gabhadh ag na hionstraimí, ithir scaoilte, le grooves thart ar ceintiméadar ar doimhneacht agus na cosa lander ag dul go tóin poill isteach sa dromchla. De réir mar a théann an misean ar aghaidh níos doimhne isteach san ithir gealaí, meastar go n-éireoidh sé níos dlúithe.

Seoladh Chandrayaan-3, tríú misean gealaí ISRO, an 14 Iúil ó Ionad Spáis Satish Dhawan i Sriharikota. Tá sé mar aidhm ag an misean teicneolaíochtaí nua a fhorbairt agus a léiriú atá riachtanach do mhisin idirphláinéid. Tá an modúl dúchasach Lander (LM), an modúl Tiomáint (PM), agus an Rover feistithe le hionstraimí chun cinn chun sonraí a bhailiú faoi dhromchla agus faoi thimpeallacht na Gealaí.

Tríd is tríd, tá an cumas ag na sonraí a bhailíonn Vikram agus Pragyan cur le dul chun cinn eolaíoch agus doirse a oscailt le haghaidh tuilleadh iniúchta, ní hamháin ar an nGealach ach freisin le haghaidh misin spáis dhaonna amach anseo.

Foinsí:

– Times of India (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com

– Saotharlann Taighde Fisiceach – www.prl.res.in