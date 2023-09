Nuashonruithe Chandrayaan-3 BEO: Iarrachtaí Teagmháil a Bhunú le Lander agus Rover

Tá iarrachtaí ar siúl faoi láthair chun teagmháil a bhunú leis an lander Chandrayaan-3 Vikram agus an rover Pragyan. Tá an Eagraíocht Taighde Spáis Indiach (ISRO) ag iarraidh cumarsáid a bhunú leo chun a riocht múscailte a fháil amach, ach go dtí seo, níl aon chomharthaí faighte.

Tháinig an tuirlingthe Chandrayaan-3, darb ainm Vikram, i dtír go rathúil ar an bPol Theas gealaí an 23 Lúnasa tar éis turas 40 lá isteach sa spás. Mar sin ba í an India an chéad tír a bhain éacht dá leithéid. Tar éis dul i dtír, bhí an rover Pragyan páirceáilte go sábháilte agus curtha i mód codlata ar 2 Meán Fómhair.

De réir Nilesh M Desai, Stiúrthóir an Ionaid Iarratais Spáis (SAC), tá seans 50-50 ann an lander agus an rover a athbheochan. Má mhaireann an leictreonaic an teocht mhór fuar ar an dromchla gealaí, tá súil comharthaí a fháil. Luaigh Desai, áfach, fiú mura dtarlaíonn an athbheochan, tá a chuspóirí bainte amach cheana féin ag an misean.

Mhínigh Cathaoirleach ISRO, Madhavan Nair, go bhfuil an lander agus an rover i gcodladh domhain le beagnach dhá sheachtain, ag maireachtáil teochtaí faoi -150 céim Celsius. Chuir sé in iúl go raibh sé dóchasach go ndéanfadh teas na gréine na huirlisí a théamh agus na cadhnraí a athluchtú. Má chomhlíontar na coinníollacha seo, tá seans maith ann go dtiocfaidh an córas i bhfeidhm arís.

Ceann de na mórmhisin do Chandrayaan-3, má dhúisíonn an lander agus an rover, ná láithreacht uisce ar dhromchla na gealaí a dhearbhú. Chuir Tapan Mishra, iar-eolaí ISRO, béim ar an tábhacht a bhaineann le hidrigin a bhrath, mar go gcruthódh sé go cinntitheach go bhfuil uisce ann. Léiríodh láithreacht uisce trí chianbhraiteacht, ach sholáthródh daingniú fisiceach fianaise láidir.

Go dtí seo, tá éiginnteacht leanúnach ann maidir le hathbheochan Vikram agus Pragyan. Mar sin féin, tá ISRO fós tiomanta dá iarrachtaí chun teagmháil a bhunú agus iniúchadh breise a dhéanamh ar dhromchla na gealaí.

