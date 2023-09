Leanann ISRO lena Iarrachtaí Teagmháil a Bhunú le Lander agus Rover Chandrayaan-3

D'fhógair Eagraíocht Taighde Spáis na hIndia (ISRO) go mbeidh siad ag fanacht 14 lá eile chun teagmháil a bhunú le Lander Vikram agus Pragyan Rover de mhisean Chandrayaan-3. Leanfaidh an eagraíocht lena n-iarrachtaí chun an lander agus an rover a athbheochan go dtí an chéad luí na gréine eile ar an nGealach, atá sceidealta le haghaidh Deireadh Fómhair 6. Mar sin féin, dúirt príomhfheidhmeannach ISRO, S Somnath, nach bhfuil sé cinnte cén uair a bhunófar an teagmháil leis na hionstraimí. de Chandrayaan-3.

Is é an príomhdhúshlán don lander agus rover a athghníomhachtú tar éis teochtaí marthanacha chomh híseal le -200 céim Celsius. Má éiríonn leis na huirlisí ar bord teacht slán as an bhfíorfhuacht ar an nGealach, féadfaidh siad éirí as an saol arís agus leanúint lena misean faisnéis a bhailiú agus a tharchur ó dhromchla na gealaí ar feadh na gceithre lá dhéag atá romhainn.

Tá tuilleadh tástála déanta ar mhodúl rover Chandrayaan-3, agus tá tástáil iomlán déanta air. De bharr na cosúlachtaí dearaidh idir Pragyan agus Vikram is féidir na tástálacha a d’oibrigh do Phragyan a bheith infheidhme maidir le Vikram freisin. Méadaíonn sé seo an fhéidearthacht athbheochan rathúil ar an lander agus rover.

Tar éis turgnaimh a dhéanamh ó 23 Lúnasa go 4 Meán Fómhair, cuireadh modúil rover agus lander Chandrayaan-3 i riocht díomhaoin chun na coinníollacha fíorfhuar ag cuaille theas na gealaí a sheasamh.

Bheadh ​​sé suntasach an lander agus an rover a athbheochan, ní hamháin maidir le leanúint dá misean, ach freisin don fhaisnéis bhreise a d'fhéadfadh siad a bhailiú trí thurgnaimh ina dhiaidh sin. Ba fhionnachtain ríthábhachtach é láithreacht uisce ar an nGealach a dhearbhú.

Foinsí:

– Hindustan Times

- Miontas Beo