Dúshláin Fianaise Nua Róil Inscne Traidisiúnta Hunter-Cruinnitheora

Tugann taighde le déanaí a rinne an tOllamh antraipeolaíochta Sarah Lacy ó Ollscoil Delaware dúshlán don chreideamh seanbhunaithe gur sealgairí a bhí sna fir agus gur bhailitheoirí a bhí i mná san aimsir réamhstairiúil. Rinne Lacy agus a comhghleacaí Cara Ocobock ó Ollscoil Notre Dame athbhreithniú ar fhianaise seandálaíochta agus ar litríocht ón ré Paleolithic agus is beag tacaíocht a fuair siad don nóisean gur sannadh róil go sonrach do gach inscne. Fuair ​​​​siad amach freisin go raibh mná in ann go fisiciúil chun fiaigh agus go raibh samplaí comhionannais don dá inscne in uirlisí ársa, aiste bia, ealaín, adhlacthaí, agus anatamaíocht.

Tagann taighde Lacy agus Ocobock go díreach salach ar theoiric “Man the Hunter,” a ndearna antraipeolaithe Richard B. Lee agus Irven DeVore tóir uirthi den chéad uair i 1968. Tugann an teoiric le fios go raibh ról ríthábhachtach ag an bhfiach in éabhlóid an duine agus go raibh gach sealgair fireann. Cuireann Lacy an glacadh forleathan leis an teoiric seo i leith laofachta inscne agus tá súil aige go mbeidh a cuid torthaí mar an cur chuige réamhshocraithe le haghaidh taighde amach anseo.

Rinne an fhoireann taighde iniúchadh freisin ar na difríochtaí anatamaíocha agus fiseolaíocha idir fir agus mná chun a fháil amach ar chuir na fachtóirí seo cosc ​​ar mhná dul i mbun fiaigh. Chinn siad, cé go raibh buntáiste ag fir i ngníomhaíochtaí a éilíonn luas agus cumhacht, go raibh buntáiste ag mná i ngníomhaíochtaí a éilíonn seasmhacht. Bhí an dá thacar gníomhaíochtaí riachtanach don tseilg san am ársa. Chuir an fhoireann béim freisin ar ról na estrogen, atá níos suntasaí i mná, chun an buntáiste seo a thabhairt.

Tugann an taighde nua seo dúshlán do thuairimí fadtréimhseacha faoi róil inscne i sochaithe réamhstairiúla agus leagann sé béim ar an ngá atá le hiniúchadh breise a dhéanamh ar shaol daoine luatha, go háirithe mná. Creideann Lacy gur cheart gurb é an smaoineamh solúbthachta agus saothair roinnte i bpobail bheaga an toimhde réamhshocraithe agus staidéar á dhéanamh ar shochaithe réamhstairiúla.

Foinsí:

- Meiriceánach Eolaíochta

– Antraipeolaí Meiriceánach

– Ollscoil Delaware

– Ollscoil Notre Dame

– “Man the Hunter” le Richard B. Lee agus Irven DeVore