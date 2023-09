An Gaol idir Miocróib Guta agus Sláinte Chnámharlaigh

Tugann staidéar nua a foilsíodh in Frontiers in Endocrinology le fios go bhféadfadh ról a bheith ag miocróib putóige áirithe i sláinte chnámharlaigh. Ar a dtugtar “osteomicribhitheolaíocht”, tá sé mar aidhm ag an réimse seo atá ag teacht chun cinn an nasc idir micribhithóim an choinnín agus sláinte na gcnámh a thuiscint, rud a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar idirghabhálacha a fheabhsaíonn dlús cnámh.

Bhain an staidéar, a bhí faoi cheannas taighdeoirí ó Hebrew SeniorLife agus Institiúid Marcus um Thaighde ar Aosú, úsáid as sonraí ó Staidéar Framingham ar an Tríú Glúin agus as an staidéar ar Osteoporotic Fractures in Men. Trí anailís a dhéanamh ar íomhánna ardtaifigh den lámh agus den chos, rinne na taighdeoirí iarracht fachtóirí a aithint a d'fhéadfaí a mhodhnú chun sláinte chnámharlaigh a chur chun cinn.

Léirigh na torthaí go raibh baint ag dhá chineál sonrach baictéir, Akkermansia agus Clostridiales bacterium DTU089, le tionchair dhiúltacha ar shláinte chnámh i ndaoine fásta níos sine. Bhí Akkermansia nasctha roimhe seo le murtall, agus fuarthas DTU089 níos minice i ndaoine aonair a bhfuil gníomhaíocht fhisiciúil níos ísle agus iontógáil próitéine acu. Tá sé seo suntasach mar is eol go gcuireann iontógáil próitéine agus gníomhaíocht fhisiciúil isteach ar shláinte chnámharlaigh.

Leag an staidéar béim freisin ar phatrúin a thugann le tuiscint go bhféadfadh tionchar a bheith ag miocróib áirithe ar athruithe ar mhéid na gcnámh de réir mar a théann daoine in aois. Mar sin féin, níl sé soiléir fós an mbíonn tionchar díreach ag na horgánaigh bhaictéaracha seo ar shláinte chnámharlaigh. Beidh gá le staidéir amach anseo chun tuiscint níos doimhne a fháil ar an ngaol idir speiceas baictéarach ar leith agus sláine cnámharlaigh.

Má dheimhnítear le taighde breise, d’fhéadfadh an t-eolas seo an doras a oscailt d’idirghabhálacha a dhíríonn ar mhicribhithóim an gut chun sláinte chnáimhe a fheabhsú. Mar shampla, d’fhéadfadh go dtabharfadh sainaithint conairí feidhmiúla a mbíonn tionchar ag na baictéir seo orthu léargas ar na meicníochtaí bunúsacha a mbíonn tionchar acu ar shláinte chnámharlaigh.

Chuir comhoibrithe ó institiúidí éagsúla, lena n-áirítear Scoil Sláinte Poiblí Harvard TH Chan, Ollscoil Sláinte agus Eolaíochtaí Oregon, BIDMC, Minneapolis agus Córas Cúraim Sláinte Palo Alto VA, Ollscoil Minnesota, Ollscoil Pittsburgh, Ollscoil Stanford, agus Ollscoil Emory, leis an athbhreithniú seo. staidéar cohórt.

Foinse:

– Okoro, PC, et al. (2023) Staidéar dhá chohórt ar an gcomhlachas idir an microbiota gut agus dlús cnámh, microarchitecture, agus neart. Teorainneacha san Inchríneolaíocht. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.