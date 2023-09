Fisiceoirí Caol Síos Cuardach do Mhonopaill Mhaighnéadacha ag Úsáid Sonraí Móra Imbhuailteora Hadróin

Tá amhras ar bith ag fisiceoirí le fada go bhfuil monapóil mhaighnéadacha ann – cáithníní a bhfuil cuaille thuaidh nó theas acu gan a gcomhghleacaí. Cé nach bhfuil na monapaill seo dothuigthe fós le fáil, tá sonraí nua ón Imbhuailteoir Mór Hadrón (LHC) tar éis ligean do thaighdeoirí an spás fuinnimh a d’fhéadfadh a bheith ina gcónaí sna monapaill maighnéadacha a laghdú.

Ba é an fisiceoir Paul Dirac a mhol coincheap na monaplachtaí maighnéadacha ar dtús. Mhol sé go mbeadh láithreacht monapóil mhaighnéadacha comhsheasmhach le meicnic chandamach agus go bhféadfaí gnéithe áirithe luchta gan mhíniú a mhíniú. De réir theoiric Dirac, is é an lucht maighnéadach is lú is féidir do mhonapail amháin ná 68.5 oiread an luchta ar leictreon, agus is iolraí de sin iad na monapaill níos mó.

Sna 1970idí, tháinig móiminteam ar an gcuardach do mhonapail mhaighnéadacha mar gur tháinig sé chun bheith ina phríomhthástáil le haghaidh teoiricí a raibh sé mar aidhm acu an choibhneasacht ghinearálta agus an mheicnic chandamach a aontú. Cé go bhfuil tuairiscí ar fhionnachtain monaplachtaí maighnéadacha tagtha chun solais ó am go chéile, is minic a tarraingíodh siar iad nó cásanna míthuairiscithe.

D'aithin an comhoibriú ATLAS ag CERN, ag baint úsáide as sonraí ón LHC, dhá mheicníocht fhéideartha trína bhféadfadh imbhuailtí ardfhuinnimh idir prótóin monapaill maighnéadacha a chruthú le maiseanna suas le 4 TeV. Is éard atá i gceist leis an dá mheicníocht ná fótón fíorúla a scaoileadh ag na prótóin. I gcás amháin, cruthaíonn fótón fíorúil monapóil maighnéadach leis féin, agus sa chás eile, idirghníomhaíonn dhá fhótón chun monapole a chruthú. Dhéanfadh ceachtar de na cásanna seo an déshiméadracht leictreach-mhaighnéadach briste i gcothromóidí Maxwell a athbhunú.

Tá ATLAS ag cuardach fianaise ar mhonapail mhaighnéadacha trí thaiscí muirir a lorg ar a mbrathadóir. Ós rud é go n-iompródh monopole luchtú i bhfad níos mó ná an lucht leictreoin, ba cheart go seasfadh a thaiscí amach ó na cáithníní fo-adamhacha eile.

Cé nach bhfuil fianaise dhíreach aimsithe ag ATLAS fós ar mhonapail mhaighnéadacha, cheadaigh a n-anailís ar shonraí LHC ó 2015-2018 dóibh maiseanna féideartha agus ráta táirgthe na monaplachtaí is lú a laghdú faoi thrí.

Cé gur cosúil gur rompu gan teorainn é, creideann pobal na fisice a thábhachtaí atá sé monapaill maighnéadacha a aimsiú. Ní hamháin go ndéanfadh a bhfionnachtana teoiricí a thuar go bhfuil siad ann a bhailíochtú, ach d'fhéadfadh mais na monaplachtaí sin idirdhealú a dhéanamh freisin idir teoiricí iomaíocha.

Tá an páipéar taighde a phléann na torthaí seo curtha faoi bhráid an Journal of High Energy Physics agus tá sé ar fáil mar réamhchló ar ArXiv.org.

Foinsí:

– Phys.org

– CERN (comhoibriú ATLAS)

– Iris na Fisice Ardfhuinnimh (réamhphrionta)