Nochtann Turgnamh NA64 Ceann Cinn sa Chuardach d’Ábhar Dorcha

Tá dul chun cinn suntasach á dhéanamh ag turgnamh NA64 ag CERN sa chuardach le haghaidh ábhar dorcha, go háirithe laistigh de mhúnlaí ábhar dorcha teirmeach a bhaineann le cáithníní fo-GeV. I bhfoilseachán le déanaí in APS Physical Review Letters, nocht an turgnamh fionnachtain úrnua: aithint idirghníomhaíochta idirghabhálaithe ag an bhfótón dorcha dothuigthe A0.

Tá ábhar dorcha, aonán dofheicthe arb é cuid shuntasach de mhais na cruinne é, fós ina bhfreagra mistéireach i réimse na heolaíochta. Tháinig samhlacha d’ábhar dorcha teirmeach, go háirithe iad siúd ina bhfuil cáithníní fo-GeV, chun cinn mar iarrthóirí láidre agus iad ar thóir an enigma seo a réiteach.

De réir na samhlacha seo, bhí ábhar dorcha agus gnáth-ábhar uair amháin i gcothromaíocht theirmeach, ag neodrú go frithpháirteach ag rátaí comhionann. Mar sin féin, de réir mar a mhéadaigh agus a d'fhuaraigh na cruinne, cuireadh isteach ar an gcothromaíocht seo, rud a d'fhág iarsma de dhlús ábhar dorcha. Chun an cás seo a thuiscint níos fearr, tá gá le foirm nua idirghníomhaíochta a nascann ábhar dorcha agus cáithníní caighdeánacha múnla.

I gcroílár na hidirghníomhaíochta seo tá an fótón dorcha A0, a fheidhmíonn mar idirghabhálaí idir ábhar dorcha χ agus gnáth-ábhar. Braitheann an t-idirghníomhú ar an téarma meascaithe cinéiteach (ϵ/2)F0μνFμν, áit a seasann Fμν agus F0μν do teanntóirí struis na réimsí fótóin agus dorcha fótóin, agus seasann ϵ don neart meascaithe.

Tá neart cúplála dorcha eD ag an bhfótón dorcha A0, a bhaineann leis an ngrúpa tomhsaire UD(1) atá briste go spontáineach. Cuirtear an cúpláil seo in iúl mar Lint = -eDA0μJμD, agus is ionann JD agus sruth an ábhair dhorcha. Ina theannta sin, cruthaíonn an téarma meascaithe idirghníomhaíocht Lint = ϵeA0μJμem idir A0 agus an sruth leictreamaighnéadach Jμem, áit a seasann e don chúpláil leictreamaighnéadach.

Tá sé ríthábhachtach na naisc chasta seo a thuiscint mar go bhfuil siad mar bhunsraith chun rúndiamhra ábhar dorcha a réiteach agus a idirghníomhú le múnla caighdeánach na fisice cáithníní.

Chun dul i ngleic leis an intricacies de scálach teirmeach agus samhlacha fermionic ábhar dorcha, ní mór do thaighdeoirí staidéar cúramach a dhéanamh ar an spás paraiméadar. Is éard atá i gceist leis seo iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil tuartha i gcáithníní fo-GeV χ, ar féidir foirmeacha éagsúla a bheith iontu: cáithníní scálach, Majorana, nó pseudo-Dirac, iad uile i dteannta leis an bhfótón dorcha A0.

Tá sé ríthábhachtach san iniúchadh seo na luachanna paraiméadar a shainíonn an trasghearradh díothaithe, an dlús ábhar dorcha iarsmaí, agus an neart cúplála dorcha αD a chinneadh. Soláthraíonn na paraiméadair seo léargais ar an idirghníomhú idir meascadh an fhótóin dorcha ϵ agus an cúpláil αD, ag nochtadh nádúr an ábhair dhorcha.

Tá turgnamh NA64 ag CERN chun tosaigh sa chuardach le haghaidh ábhar dorcha fo-GeV. Trí imbhuailtí idir 100 leictreon GeV agus sprioc gníomhach, tá sé mar aidhm ag an turgnamh seo rúin ábhar dorcha fo-GeV a nochtadh. Áirítear leis an socrú turgnamhach áiritheoirí scintillator, speictriméadar maighnéadach, calraiméadar, agus brathadóirí éagsúla atá deartha chun cáithníní a aithint agus a thréithriú.

Is príomh-chomhpháirt é an speictriméadar maighnéadach a cheadaíonn atógáil beacht ar mhóiminteam an leictreoin atá ag teacht isteach le cruinneas suntasach 1%. In éineacht le brathadóirí mar Micromegas agus seomraí feadáin tuí, soláthraíonn an turgnamh tuiscint chuimsitheach ar idirghníomhaíochtaí cáithníní.

Mar sin féin, tá dúshláin ag baint le tóir ar ábhar dorcha fo-GeV, go háirithe maidir le déileáil le comharthaí cúlra a fhéadfaidh fionnachtana inmhianaithe a cheilt. Áirítear ar na foinsí cúlra seo caillteanais dimuon, μ mícheart, π, meath K, éalaithe neodracha, agus punchthrough hadrons neodrach. Úsáideann taighdeoirí teicnící nuálacha chun na comharthaí cúlra seo a mhaolú, ag baint úsáide as critéir roghnúcháin arna dtacú ag insamhaltaí agus anailís sonraí chun comharthaí nach dteastaíonn a aithint agus a dhiúltú.

Tá ról ríthábhachtach ag anailís staitistiúil san iarracht chun ábhar dorcha a thuiscint. Trí ardteicnící, chinn taighdeoirí teorainneacha uachtaracha ar an neart meascáin ϵ, ag tabhairt léargais luachmhara chun solais. Bhunaigh torthaí thurgnamh NA64 teorainneacha eisiaimh leibhéal muiníne 90% do ϵ, rud a léiríonn an gaol casta idir ϵ agus mais A0. D’fhéadfadh na torthaí seo ár dtuiscint ar ábhar dorcha a athmhúnlú, ag oscailt bealaí nua le haghaidh taiscéalaíochta agus taighde.

Síneann impleachtaí thorthaí thurgnamh NA64 níos faide ná an tsaotharlann, rud a chuireann srianta ar mhúnlaí ábhar dorcha teirmeach. Soláthraíonn na heitleáin pharaiméadair do cháithníní ábhar dorcha ar mhais íseal (y; mχ) agus (αD; mχ) léargais ar na dúshláin atá le sárú i gcásanna áirithe ábhar dorcha agus spreagann siad tuilleadh taiscéalaíochta.

Le gach dul chun cinn, táimid níos gaire do réiteach a fháil ar enigma an ábhair dhorcha agus tuiscint níos doimhne a fháil ar an gcruinne.

