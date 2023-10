Saol Iontach Craein Chnoc an Ghainimh

Is éan iontach é crann an chnoic ghainimh a thugann an réigiún Cariboo-Chilcotin mar a bhaile. Tá na créatúir ársa seo aitheanta as a nglaonna sainiúla, ar féidir leo taisteal suas le 2.5 míle. Tá gné ar leith acu ina dtraiceas coiled a chuireann ar a gcumas na guthanna glórach droimneacha seo a tháirgeadh.

Tá craenacha cnoc an Ghainimh ar cheann de na cúig speiceas crann géagánacha a fhaightear ar fud an domhain agus an t-aon speiceas a neadaíonn i gCeanada. Tá na héin maorga seo i measc na n-éan is mó i Meiriceá Thuaidh, agus iad os cionn méadar ar airde le raon sciatháin dhá mhéadar. Tá corp sclátaí liath orthu, maoil dearg, leicne geala geala, agus bile agus cosa fada dubh.

Tá na héin seo thart ar feadh na milliúin bliain agus tá siad fós gan athrú. Is dócha gur chuir a n-inoiriúnaitheacht agus a gcuimhne fadtéarmach lena marthanacht, ag méadú níos mó ná 99% de na speicis go léir a bhí ann riamh. Bhí áit shuntasach ag craenacha i go leor cultúir ar fud na staire, agus tá a láithreacht sa Cariboo-Chilcotin fíor-speisialta.

Is fearr le craenacha cnoc gainimh suíomhanna neadaithe scoite, rud a chiallaíonn nach bhfeictear iad ach amháin le linn imirce nó i dtreo dheireadh an tsamhraidh nuair a bhíonn a gcuid sicíní aibí. Sroicheann siad British Columbia idir Márta agus Bealtaine agus filleann siad ó dheas idir Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair. Is radharc coitianta iad damhsaí cúirtéireachta san earrach, mar go gcabhraíonn siad leis na héin teacht ar a gcomhghleacaithe ar feadh an tsaoil.

Neadaíonn na héin seo agus déanann siad sealgaireacht ar an talamh i ngnáthóga éagsúla mar riasca, portaigh, páirceanna féaraigh agus féarach. Tá na patrúin imirce céanna á leanúint acu leis na mílte bliain, ag athúsáid suíomhanna neadaithe agus ag socrú i gceantair aithnidiúla.

Tá ráta atáirgthe mall ag craenacha cnoc an Ghainimh, agus baineannaigh ag leagan dhá ubh de ghnáth, ach ní mhaireann ach aon chine amháin go dtí an giolcach. Tá na craenacha óga precocious agus in ann an nead a fhágáil laistigh de uaireanta goir. Fanann siad gar dá dtuismitheoirí ar feadh thart ar naoi go deich mí sula dtéann siad isteach i ealta craenacha neamhphóraithe.

Cé gur éirigh le craenacha cnoc gainimh teacht chucu féin ó bhí siad beagnach imithe in éag san am atá caite, tá gníomhaíocht dhaonna fós ina bagairt ar a ngnáthóga. Is féidir le suaitheadh ​​ó ghníomhaíochtaí cosúil le fracadh agus damáiste bogaigh cur isteach ar shuíomhanna neadaithe agus sealgaireachta. Bíonn tionchar freisin ag feirmeacha gaoithe ar a gcuid bealaí imirce agus ba cheart athmhachnamh a dhéanamh ar a n-áitiú.

Le daonra faoi bhun deich míle, tá sé ríthábhachtach limistéir stáitsithe imirce agus láithreáin neadaithe na craein a chosaint. Tá sé ríthábhachtach an tionchar ar a ngnáthóga le linn gníomhaíochtaí daonna a íoslaghdú lena chinntiú go mairfidh siad. D'fhéadfadh na héin íogaire seo, lena n-ráta íseal marthanachta sicíní agus a n-aois phóraithe déanach, a bheith go héasca ina speiceas faoi bhagairt mura ndéantar iad a chosaint i gceart.

Foinsí:

