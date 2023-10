Cannibalism Deasghnátha a Nochtadh sa Ré Paleolithic Uachtarach

Tá fionnachtain iontach déanta ag taighdeoirí ag Músaem Stair an Dúlra Londain i bhfoirm cnámh greanta le marcálacha a bhaineann le cannibalism deasghnátha ón Ré Paleolithic Uachtarach. Tugann an toradh seo léargas breise ar chleachtais agus ar chreidimh chultúrtha na sochaithe daonna ársa le linn na tréimhse ama seo.

De réir na saineolaithe, tagraíonn cannibalism deasghnátha do chaitheamh feola daonna d'aon ghnó mar chuid de chleachtais reiligiúnacha nó searmanais. Creidtear go raibh ról suntasach aige i ngnéithe spioradálta agus sóisialta na gcultúir ársa éagsúla. Is fianaise inláimhsithe ar na cleachtais seo an cnámh greanta.

Léiríonn na marcanna a fuarthas ar an gcnámh greanadh d’aon ghnó le huirlisí géara, rud a thugann le tuiscint gur úsáideadh é chun críocha siombalach nó deasghnátha. Áiríonn an dearadh patrúin casta agus línte casta, a bhféadfadh tábhacht reiligiúnach nó cultúrtha a bheith acu do na daoine ársa a chruthaigh é.

Cuireann an fionnachtain seo leis an líon méadaitheach fianaise a thacaíonn le cannibalism deasghnátha a bheith ann sa Ré Phaililiteach Uachtarach. Tá marcálacha comhchosúla aimsithe ag tochailtí roimhe seo ar chnámha agus ar iarsmaí, rud a thugann le fios nach raibh an cleachtas seo aonraithe ach ina chuid d’fheiniméan cultúrtha níos leithne.

Cé go bhfuil na cúiseanna cruinne taobh thiar de channabalachas deasghnátha i sochaithe ársa fós anaithnid den chuid is mó, creidtear go raibh sé ceangailte le deasghnátha reiligiúnacha, ordlathas sóisialta, nó fiú mar bhealach chun ómós a thabhairt do dhaoine éagtha. Tugann an chnámh greanta léargas ar chreidimh agus ar chleachtais ár sinsear, ag cur solas ar a dtírdhreach cultúrtha casta agus éagsúil.

Trí staidéar agus anailís a dhéanamh ar na déantáin seo, tá súil ag seandálaithe agus antraipeolaithe tuiscint níos doimhne a fháil ar dheasghnátha, ar chreidimh agus ar struchtúir shóisialta na sochaithe daonna ársa. Leanfar le tuilleadh taiscéalaíochta agus taighde sa réimse seo ar aghaidh ag réiteach na rúndiamhra a bhaineann le canibalachas deasghnátha sa Ré Phaililiteach Uachtarach.

Foinsí:

– Músaem Stair an Dúlra i Londain

- Reuters