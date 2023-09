Canadarm3: Ranníocaíocht Cheanada le Taiscéalaíocht Lunar

Tá Gníomhaireacht Spáis Cheanada (CSA) ag déanamh dul chun cinn i dtaiscéalaíocht idirnáisiúnta spáis leis an gcruthú is déanaí acu, Canadarm3. Arna fhorbairt ag iar-mhac léinn PhD U of T Jamil Shariff, is córas uathrialach é Canadarm3 comhdhéanta de dhá armán robotic a bheidh ceangailte le stáisiún spáis Gateway NASA i bhfithis na gealaí. Soláthróidh an misean úrnua seo radharc leathnaithe ar dhromchla na gealaí nach mbeadh insroichte ar shlí eile ón Domhan.

Is é Canadarm3 an leagan is déanaí de chóras lámh robotic an CSA roimhe seo, Canadarm. Choimisiúnaigh NASA an bun-Canadarm sna 1970idí chun lasta a dhíluchtú as a gcuid eiteáin spáis. Ó shin i leith, tá go leor éacht bainte amach ag Canadarm lena n-áirítear satailítí a sheoladh isteach i bhfithis, satailítí sruthaithe a ghabháil lena ndeisiú, cabhrú le spásbhealaí spásairí, agus an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) a chur le chéile. D'fhéadfadh Canadarm níos mó ná 30,000 cileagram a ardú ag baint úsáide as leictreachas íosta.

Cé gur chríochnaigh Canadarm a misean deiridh in 2011, thóg an CSA leagan nua ar a dtugtar Canadarm2. Déanann Canadarm2, atá 17 méadar ar fad, tascanna cothabhála a dhéanamh timpeall an ISS, bogann sé soláthairtí agus spásairí, agus cuireann sé “gabhálacha cosmacha” i gcrích trí longa neamhchriúithe atá ag teacht isteach a dhuga. Tá sé deartha chun oibriú go huathrialach agus féadann sé a chuid páirteanna féin a athsholáthar agus é sa spás.

Beidh Canadarm3 ina chloch mhíle shuntasach maidir le taiscéalaíocht spáis agus é ag dul isteach i stáisiún spáis Gateway i bhfithis na gealaí. Seolfar an Geata in 2025 agus beidh sé ar an gcéad stáisiún spáis i bhfithis na gealaí. Is é an cuspóir atá leis ná breathnuithe ar dhromchla na gealaí a chumasú, na héifeachtaí sláinte a bhaineann le bheith lasmuigh de réimse maighnéadach an Domhain a thuiscint, teicneolaíochtaí nua a thástáil, agus gníomhú mar chéim chun tosaigh do mhisin Mhars amach anseo. Cabhróidh Canadarm3 le cothabháil, bainistiú feithiclí, feithiclí “ghabháil”, agus tascanna éagsúla eile ar bord an Gheata. D’fhéadfadh a chumais arda AI ligean dó fiú tascanna neamhláimhe a dhéanamh agus úsáid acmhainní a bharrfheabhsú.

Mar mhalairt ar an méid a chuireann siad le misean Gateway, beidh deis ag an CSA gníomhaíochtaí spáis tráchtála, taispeántais eolaíocha, agus spásairí Cheanada a sheoladh chuig an ngealach. Go deimhin, beidh Jeremy Hansen mar chuid den chriú ar mhisean Artemis II, rud a fhágann gurb é an chéad spásaire ó Cheanada a eitilt go dtí an ghealach.

Ní hamháin go leathnaíonn na robots Canadarm láithreacht Cheanada sa spás agus déanann siad ár n-eolas ar na cruinne a dhoimhniú ach freisin spreagann siad dul chun cinn i róbataic a bhfuil feidhmeanna praiticiúla acu ar an Domhan. Tá an teicneolaíocht a úsáidtear sna córais seo tar éis an bealach a réiteach do nuálaíochtaí i gcúram sláinte, mar neuroArm, an chéad róbat atá in ann néar-mháinliacht a dhéanamh taobh istigh de mheaisín MRI.

Foinsí:

– Rachaidh córas lámh róbait is déanaí Ghníomhaireacht Spáis Cheanada isteach i bhfithis na gealaí

– Suíomh Gréasáin Ghníomhaireacht Spáis Cheanada