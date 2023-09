Acmhainneacht na n-aigéan Dé-ocsaíd Charbóin a Stóráil agus Athrú Aeráide a Mhaolú

Clúdaíonn aigéin an Domhain cuid shuntasach dá dhromchla, thart ar 70%, agus tá an cumas acu dé-ocsaíd charbóin a stóráil, gás ceaptha teasa a chuireann le hathrú aeráide. Tá staidéar fairsing á dhéanamh ag eolaithe ar chumas na n-aigéan chun dé-ocsaíd charbóin a ghabháil agus a choinneáil chun iarracht a dhéanamh tuiscint a fháil ar dhinimic agus ar acmhainneacht an leithlisithe carbóin.

Tá Suirbhé Geolaíochta SAM (USGS) agus a chomhpháirtithe ag déanamh taighde chun gnéithe éagsúla de stóráil charbóin sna haigéin a fhiosrú. Tá sé mar aidhm ag na staidéir seo a fháil amach conas a théann carbón isteach sna haigéin, an méid carbóin a leithlisítear faoi láthair, an poitéinseal do ghabháil mhéadaithe, agus fad an tsrianta carbóin. Ina theannta sin, tá eolaithe ag fiosrú ról mianraí áirithe chun an próiseas stórála a fheabhsú agus aigéadú aigéin a mhaolú.

Réimse fócas amháin don USGS is ea an carbón a iompraítear ó bhogaigh taoide isteach sna haigéin. Feidhmíonn bogaigh taoide mar nasc idir talamh agus farraige, agus ionsúnn plandaí sna ceantair seo dé-ocsaíd charbóin ón atmaisféar. Stóráiltear cuid den charbón seo i bhfréamhacha agus in ithir na bplandaí, agus aistrítear cuid go huisce farraige. Scaoiltear an carbón atá fágtha ar ais san atmaisféar mar dhé-ocsaíd charbóin. Soláthraíonn staidéar ar an ngluaiseacht charbóin seo léargas luachmhar ar aigéadú aigéin a mhaolú.

Scrúdaíonn tionscadal eile atá faoi stiúir an USGS an acmhainneacht atá ann chun an olivine mianraí a chur leis an gcósta chun stóráil carbóin sna haigéin a mhéadú. Is eol do Olivine dé-ocsaíd charbóin a ionsú go nádúrtha agus is féidir é a thabhairt isteach i réigiúin chósta i bhfoirm gaineamh glas éadrom. Tá taighdeoirí ag fiosrú conas a athraíonn olivine ceimic an uisce farraige agus an féidir leis dé-ocsaíd charbóin a scaoiltear ó bhogaigh a ghabháil agus a choinneáil go héifeachtach.

Tá ról ríthábhachtach ag na hiarrachtaí eolaíocha sin maidir le cinnteoireacht a chur ar an eolas do rialtais, eagraíochtaí, agus eintitis phríobháideacha a bhfuil baint acu le bainistíocht talún agus athchóiriú cósta. Cuidíonn tuiscint ar chumais stórála carbóin sna haigéin le bonneagar a phleanáil, aghaidh a thabhairt ar ardú agus creimeadh ar leibhéal na farraige, agus measúnú a dhéanamh ar straitéisí chun carbón san atmaisféar a laghdú.

Úsáideann an USGS modhanna éagsúla chun malartú carbóin a thomhas, lena n-áirítear seomraí trédhearcacha sorcóir chun monatóireacht a dhéanamh ar mhalartú gáis idir éiceachórais agus an t-atmaisféar. Úsáidtear teicneolaíocht braiteora chun sreabhadh uisce idir bogaigh agus an t-aigéan a thomhas agus chun ceimic uisce a anailísiú. Trí na tomhais seo a chomhcheangal le híomhánna satailíte, is féidir le heolaithe meastachán a dhéanamh ar ghluaiseacht an charbóin i mbogaigh agus ar an bpoitéinseal le haghaidh stórála carbóin méadaithe sna haigéin.

Tá comhpháirtíochtaí comhoibríocha ríthábhachtach do na hiarrachtaí taighde seo. Oibríonn an USGS in éineacht le gníomhaireachtaí feidearálacha, institiúidí acadúla, agus comhpháirtithe tionscail chun an bonn eolais a leathnú agus chun nuálaíocht i leithlisiú carbóin a thiomáint. Cuireann comhpháirtithe amhail an Cumann Aigéanach agus Atmaisféir Náisiúnta, an tSeirbhís Páirce Náisiúnta, agus Institiúid Aigéaneolaíochta Woods Hole saineolas agus acmhainní ar fáil chun staidéir chuimsitheacha a éascú.

Tríd is tríd, trí scrúdú a dhéanamh ar chumas na n-aigéan dé-ocsaíd charbóin a stóráil, tá eolaithe ag oscailt doirse do straitéisí éifeachtacha maolaithe athrú aeráide. Cuidíonn tuiscint ar ról na mbogach agus na n-aigéan sa timthriall carbóin le cur chuige cuimsitheach chun aghaidh a thabhairt ar astuithe carbóin is cúis le daoine agus ar athrú aeráide.

Sainmhínithe:

– Leithlisiú carbóin: An próiseas chun dé-ocsaíd charbóin a ghabháil agus a stóráil chun a scaoileadh isteach san atmaisféar a mhaolú.

– Aigéadú aigéin: An laghdú leanúnach ar pH aigéin an Domhain, go príomha mar gheall ar ionsú dé-ocsaíd charbóin ón atmaisféar.

– Oilibhín: Mianra a ionsúnn dé-ocsaíd charbóin go nádúrtha agus is féidir a úsáid chun stóráil charbóin sna haigéin a fheabhsú.

