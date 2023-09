Spásárthach Aditya L1 India atá Feistithe chun Láimhseáil Bladhmanna Gréine agus CMEanna

Roinn an Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireacht agus Spáis (NASA) píosaí scannáin dá spásárthach, Parker Solar Probe, le déanaí, ag dul trí scamall cumhachtach ionnarbadh mais corónach (CME). Is díbirt láidir é an CME seo ó choróin na gréine a d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh do shatailítí agus do spásárthaí. Agus spásárthaí Aditya L1 na hIndia ag súil go mbainfidh siad a ceann scríbe amach i gceann ceithre mhí, tagann imní chun cinn faoin tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag CME ar an misean.

In ainneoin na n-eagla sin, tá dhá bhuntáiste ag an spásárthach Aditya L1 a d’fhéadfadh cabhrú leis teagmhais den sórt sin a sheasamh. Ar an gcéad dul síos, tá sé suite i bhfad ón nGrian, murab ionann agus Parker Solar Probe de chuid NASA a thagann chun na Gréine fad 6.9 milliún ciliméadar. Ar an láimh eile, tá Aditya L1 thart ar 1.5 milliún ciliméadar ón Domhan. D'fhéadfadh an difríocht spáis seo leibhéal cosanta níos airde a sholáthar.

Ina theannta sin, tá an spásárthach Aditya L1 feistithe le cóimhiotail agus substaintí speisialta atá deartha chun é a chosaint ó chontúirtí a bhaineann leis an spás mar radaíocht mhór agus scamaill CME. Cinntíonn an ghné seo go bhfuil an spásárthach ullmhaithe go maith chun aon rioscaí féideartha a bhaineann lena ghaireacht don Ghrian a láimhseáil.

Is é Aditya L-1 misean gréine tionscnaimh na hIndia agus chríochnaigh sé a cheathrú ainliú faoi cheangal na Cruinne le déanaí ar 15 Meán Fómhair. Tá sé mar aidhm ag an gcomhoibriú idir Eagraíocht Taighde Spáis na hIndia (ISRO) agus sé institiúid náisiúnta eile staidéar a dhéanamh ar fhótaisféar, crómasféar agus coróin na gréine. ag baint úsáide as ard-bhrathadóirí cáithníní leictreamaighnéadacha agus réimse maighnéadach.

Leis an dearadh láidir agus bearta cosanta, tá an spásárthach Aditya L1 suite go maith chun cur go mór lenár dtuiscint ar an nGrian agus ar a iompar. Is céim ríthábhachtach é an misean seo do chlár taiscéalaíochta spáis na hIndia, ag taispeáint cumas teicneolaíochta na tíre agus a ndíograis do thaighde eolaíoch.

