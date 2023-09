D'fhéadfadh Éire Taispeántas Néaltach de na Soilse Thuaidh a Fháil

Seans go mbeidh deis ag stargazers na hÉireann taispeántas iontach de na Soilse Thuaidh a fheiceáil ar an 23 Meán Fómhair. D’fhéadfadh an meánchiorcal Meán Fómhair sárthaispeántas den aurora borealis a chruthú, go háirithe feadh chóstaí na tuaithe i dtuaisceart na hÉireann. Seans freisin go bhféadfadh na soilse a bheith le feiceáil i gceantair eile lena n-áirítear Maigh Eo, Cill Dhéagláin agus Baile Átha Cliath, ag brath ar an aimsir. Léiríonn na Soilse Thuaidh dathanna geala glasa, bándearga agus dearga, a eascraíonn as cáithníní a idirghníomhaíonn le hatmaisféar an Domhain.

Mhínigh David Moore, eagarthóir na hirise Astronomy Ireland, go gcuireann an equinox leis an dóchúlacht go bhfeicfear na Soilse Thuaidh mar gheall ar chlaonadh an Domhain i dtreo na gréine. Cé go bhféadfadh grian chiúin deireadh a chur le seans ar bith an feiniméan a fheiceáil, is féidir fiú pléascadh beag ar an ghrian le linn an equinox taispeáint an aurora a spreagadh. Mhol Moore go mbeadh radharc níos fearr ag daoine atá ina gcónaí ar chósta thuaidh na hÉireann, mar go bhfuil siad in ann amharc amach thar an Aigéan Atlantach gan aon chur isteach ó shoilse na cathrach i gcéin.

Mar sin féin, thug Moore rabhadh gan a bheith ró-dhóchasach faoin taispeáint iomlán a bhreathnú, toisc go mbraitheann sé go mór ar an aimsir. Is minic go mbíonn clúdach scamall mar thoradh ar aimsir dhothuartha na hÉireann, rud a chuireann bac ar an radharc. Mar sin féin, tá amanna spéire soiléire sa tír, agus léiríonn an réamhaisnéis aimsire is déanaí don 23 Meán Fómhair go bhféadfadh spéartha soiléire a bheith ann tar éis tréimhse báistí. Tugann sé seo roinnt dóchais do réaltagazers in Éirinn atá ag súil go fonnmhar le seó iontach i spéir na hoíche.

Foinsí: Iris Réalteolaíocht Éireann, Met Éireann