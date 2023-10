Léiríonn Íomháú Casta léargais ar Long Valley Caldera California

Bhain eolaithe ag Caltech leas as ardteicníochtaí íomháithe chun imscrúdú a dhéanamh ar an ngníomhaíocht sheismeach ardaithe laistigh de Long Valley Caldera, California, sárbolcán díomhaoin. Le fiche nó tríocha bliain anuas, tá an réigiún seo i sléibhte Oirthear Siarra Nevada tar éis taithí a fháil ar swarms crith talún agus boilsciú talún, agus an talamh ag ardú thart ar leath orlach in aghaidh na bliana le linn na eipeasóid seo.

Faoi stiúir an Ollaimh Zhongwen Zhan, tháirg an fhoireann taighde íomhánna an-mhionsonraithe faoi thalamh den Long Valley Caldera, ag dul isteach suas le 10 gciliméadar isteach i screamh an Domhain. Foilsíodh a dtorthaí san iris Science Advances an 18 Deireadh Fómhair. Léiríonn na híomhánna go bhfuil seomra magma an bholcáin clúdaithe le clúdach soladach de charraig criostalaithe, a foirmíodh trí fhuarú agus soladú magma leachtach.

Chun na híomhánna seo faoi thalamh a ghiniúint, d'úsáid na heolaithe teicníc a bhaineann le tonnta seismeacha ó chrith talún a thomhas. D’úsáid siad cáblaí snáthoptaice, cosúil leis na cinn a úsáidtear le haghaidh seirbhísí idirlín, chun tomhais seismeacha a dhéanamh ag baint úsáide as modh ar a dtugtar braite fuaimiúil dáilte (DAS). Ba ionann an cábla 100-ciliméadar a d'úsáid siad chun an Long Valley Caldera a íomháú agus stráice de 10,000 seismiméadar aon-chomhpháirte.

Thar thréimhse 18 mí, thaifead an fhoireann níos mó ná 2,000 imeacht seismeach, agus bhí an chuid is mó díobh róbheag le mothú ag daoine. Is é an taighde seo an chéad uair a táirgeadh a leithéid d’íomhánna domhain, ardtaifigh ag baint úsáide as DAS. Dhírigh staidéir roimhe seo ag baint úsáide as tomagrafaíocht áitiúil ar an timpeallacht éadomhain faoin dromchla ag doimhneacht de thart ar 5 chiliméadar, nó chlúdaigh siad limistéar níos mó le taifeach níos ísle.

“Cé nach gcreidimid go bhfuil an réigiún ag ullmhú le haghaidh brúchtadh supervoltach eile, féadfaidh an próiseas fuaraithe go leor gáis agus leacht a scaoileadh chun creathanna talún agus brúchtaí beaga a chruthú,” a mhíníonn an tOllamh Zhan. Mar shampla, i mBealtaine 1980, tharla ceithre chrith talún ar mhéid 6 ar an Long Valley Caldera.

Is éard atá i gceist le pleananna na foirne don todhchaí úsáid a bhaint as cábla 200-ciliméadar chun dul níos doimhne fós i screamh an Domhain, a shroicheann doimhneacht de thart ar 15 go 20 ciliméadar. Cabhróidh sé seo le tuilleadh taiscéalaíochta a dhéanamh ar sheomra magma an Caldera, ar a dtugtar “croí buailte” go minic. Léiríonn úsáid na teicneolaíochta DAS sa staidéar seo an poitéinseal atá ann chun ár dtuiscint ar dhinimic screimhe a chur chun cinn i réigiúin eile freisin.

