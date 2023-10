Ardaíonn Sceitheadh ​​Chuanaithe Stáisiúin Spáis Ceisteanna Maidir le Crua-earraí na Rúise

Le heachtra le déanaí a bhain le sceitheadh ​​​​cuisitheora ó radaitheoir atá ceangailte leis an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) cuireadh béim ar imní faoi shláine crua-earraí na Rúise. Le linn spásshiúl le cosmonauts Rúiseacha Oleg Kononenko agus Nikolai Chub, stealladh mboilgeog chuisnithe amach as radaitheoir cúltaca ar mhodúl saotharlainne Nauka na Rúise. Cé nach raibh na cosmonauts i mbaol láithreach, tugadh treoir dóibh an limistéar a fhágáil ar chúiseanna sábháilteachta.

Is é an sceitheadh ​​​​cuisitheora an ceann is déanaí i sraith teagmhas a bhaineann le crua-earraí na Rúise atá ceangailte leis an ISS. In 2022, tharla sceitheadh ​​​​de bharr stailc micrimeterite i spásárthach Soyuz a chuaigh go dtí an stáisiún, de réir oifigigh na Rúise. Go gairid ina dhiaidh sin, thosaigh lasta de chuid na Rúise ar Dhul Chun Cinn ag sceitheadh ​​chuisnithe freisin, rud a cuireadh i leith tionchar seachtrach arís. Anois, leis an tríú eachtra, tá ceisteanna á n-ardú faoi iontaofacht trealaimh na Rúise.

In ainneoin na n-imní seo, tá NASA ag rá go bhfuil oibríochtaí ar an ISS ag leanúint ar aghaidh mar is gnách. Tá athsceidealú déanta ar spásbhealaí moille, agus tá spásairí NASA fós le dul i mbun feachtais lasmuigh den stáisiún spáis. Spreag an teagmhas grinnscrúdú breise ar na crua-earraí, ach níl aon athruithe láithreach déanta ar oibríochtaí.

Cuireadh an radaitheoir sceite ar an modúl Nauka leis an ISS in 2010 le linn spásshiúl ag Roscosmos. Chuaigh an modúl féin isteach san ISS i mí Iúil 2021, ag leathnú a chumais. Níor chuir an sceitheadh ​​radaitheora cúltaca faoi deara aon cur isteach ar oibríochtaí ISS, toisc go raibh an príomh-radaitheoir fós ag feidhmiú i gceart.

De réir mar a leanann imscrúduithe ar sceitheadh ​​an chuisnithe ar aghaidh, tá innealtóirí ag déanamh athbhreithniú ar shonraí chun cúis an teagmhais a fháil amach. Tá sé fós le feiceáil cad iad na céimeanna a ghlacfar chun aghaidh a thabhairt ar na buncheisteanna agus chun sábháilteacht leanúnach an stáisiúin spáis agus a chriú a chinntiú.

Ceisteanna Coitianta

C: Cad ba chúis leis an sceitheadh ​​chuisnithe ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta?



A: Le linn spásbhealaigh, sceitheadh ​​mboilgeog chuisnithe as radaitheoir cúltaca ar mhodúl saotharlainne Nauka na Rúise.

C: An raibh na cosmonauts i mbaol láithreach?



A: Ní raibh na cosmonauts i mbaol láithreach, ach tugadh treoir dóibh an limistéar a fhágáil ar mhaithe lena sábháilteacht.

C: Ar tharla sé seo roimhe seo?



A: Is é seo an tríú teagmhas a bhaineann le sceitheadh ​​​​cuisnithe ó chrua-earraí na Rúise atá ceangailte leis an ISS.

C: An bhfuil tionchar ag sceitheadh ​​an chuisnithe ar oibríochtaí ISS?



A: Níor chuir an sceitheadh ​​isteach ar oibríochtaí ISS, toisc go raibh an príomh-radaitheoir fós ag feidhmiú i gceart.

C: Cad iad na céimeanna atá á nglacadh chun aghaidh a thabhairt ar an gceist?



A: Tá innealtóirí ag athbhreithniú sonraí faoi láthair chun cúis an sceite chuisnithe a chinneadh agus céimeanna féideartha chun teagmhais sa todhchaí a chosc.

C: An bhfuil aon athruithe láithreach ar oibríochtaí stáisiúin spáis?



F: Tá sé ráite ag NASA go bhfuil oibríochtaí ar an ISS ag leanúint ar aghaidh mar is gnách, le spásbhealaí athsceidealaithe agus spásairí fós le dul i mbun gnó lasmuigh den stáisiún.