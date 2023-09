Conair Néarach na Suaitheadh ​​Codlata de bharr Strus a Thuiscint agus Ról Cóireála Solais Gheal

D'aimsigh taighdeoirí in Ollscoil Jinan sa tSín an cosán néarúil a nascann strus ainsealach le suaitheadh ​​codlata. Léirigh an staidéar, a bhain le samhlacha luiche agus a foilsíodh in PLOS Biology, ról ríthábhachtach an habenula cliathánach, réigiún inchinn atá íogair do chomharthaí solais. Bhí tionchar ag gníomhachtú an réigiúin seo ar phatrúin codlata neamh-REM.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach freisin gur chuir cóireáil éadrom geal bac ar néaróin áirithe, ag laghdú neamhghnáchaíochtaí codlata de bharr strus. Is eol go bhfeabhsóidh cóireáil éadrom geal codlata dóibh siúd a bhfuil neamhoird codlata orthu, ach ní raibh a n-éifeachtaí ar shuaitheadh ​​codlata de bharr strus anaithnid roimhe seo. Trí scrúdú a dhéanamh ar fheidhm an habenula cliathánach, bhí na taighdeoirí in ann a chinneadh conas a théann cóireáil éadrom geal i gcoinne éifeachtaí strus ar chodladh.

Bhí sé hipitéiseach go raibh ról suntasach ag an habenula cliathánach, a fhaigheann comharthaí solais ó na súile agus a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar chodanna eile den inchinn a rialaíonn codlata, sa fheiniméan seo. Trí shraith staidéar ceimigineach agus optogenetic, dheimhnigh an fhoireann an teoiric seo agus tréith iomlán acu an cosán néarúil. Mar thoradh ar ghníomhachtú an habenula cliathánach bhí méideanna níos airde ná an gnáth-chodladh neamh-REM, agus chuir cosc ​​ar an réigiún seo cosc ​​​​ar na méideanna neamhghnácha ard codlata neamh-REM i lucha faoi strus.

Ina theannta sin, d'aithin na taighdeoirí go raibh an nasc idir an habenula cliathánach agus an núicléas teascach róstamach (RMT) ríthábhachtach. Rinne néaróin gníomhachtaithe a sheolann comharthaí ón habenula chuig an RMT aithris ar éifeachtaí an struis ar chodladh, agus insamhladh éifeachtaí na cóireála geal-sholais trí chosc a chur ar na néaróin seo i lucha faoi strus. Fuarthas amach go gcuireann néaróin atá íogair ó thaobh solais sa núicléas geniculate cliathánach (LGN) bac nádúrtha ar na néaróin habenula-RMT, a mhíníonn cén fáth gur féidir le cóireáil éadrom geal neamhghnáchaíochtaí strus-spreagtha i gcodladh neamh-REM a laghdú.

Is féidir le tuiscint a fháil ar chonair néarúil suaitheadh ​​codlata de bharr strus agus na meicníochtaí taobh thiar de chóireáil solais gheal cuidiú le forbairt cóireálacha solais éifeachtacha agus idirghabhálacha cógaseolaíochta a dhíríonn ar an gcosán seo. Dúirt Coauthor Chaoran Ren go bhfuil “meicníocht ciorcaid aitheanta a mhíníonn na héifeachtaí a bhíonn ag cóireáil solais gheal ar bhriseadh codlata de bharr strus ainsealach i lucha.”

