Faigheann na heolaithe amach Gluaiseacht Adamh Iarainn i gCroílár Soladach Istigh an Domhain

Tá fionnachtain úrnua déanta ag eolaithe le déanaí maidir le gluaiseacht na n-adamh iarainn laistigh de chroílár soladach istigh an Domhain. Tugann an t-aimsiú nua seo léargas ar dhinimic chasta chroílár ár bplainéad agus tugann sé léargas ar réimse maighnéadach an Domhain.

Tá croí an Domhain roinnte ina dhá chuid: an croí seachtrach leachtach agus an croí soladach inmheánach. Níl an croí istigh soladach, in ainneoin a ainm, go hiomlán doghluaiste. Tá sé ar eolas le tamall anuas go bhfuil gníomhaíocht sheismeach laistigh den chroílár istigh, ach anois tá eolaithe tar éis a fháil amach go bhfuil taithí ag adaimh iarainn aonair ar ghluaiseacht freisin.

Tá impleachtaí tábhachtacha ag gluaiseacht na n-adamh iarainn laistigh den chroílár soladach inmheánach dár dtuiscint ar réimse maighnéadach an Domhain. Gintear an réimse maighnéadach le tairiscint iarainn leáite sa chroí seachtrach, agus is féidir le gluaiseacht na n-adamh iarainn sa chroí istigh tionchar a imirt ar iompar maighnéadach iomlán an phláinéid.

Trí staidéar a dhéanamh ar thonnta seismeacha ag taisteal tríd an Domhan, bhí na heolaithe in ann athruithe caolchúiseacha in airíonna an chroí istigh a bhreathnú. Léiríonn na hathruithe seo gluaiseacht na n-adamh iarainn, rud a thugann fianaise ar an bhfeiniméan seo nach raibh ar eolas roimhe seo a bheith ann.

Is céim shuntasach é tuiscint a fháil ar ghluaiseacht na n-adamh iarainn laistigh den chroílár soladach inmheánach chun dinimic chasta chroílár agus réimse maighnéadach an Domhain a thuiscint. Cuireann an staidéar seo lenár n-eolas ar oibriú inmheánach ár bplainéad agus tá an cumas aige cur le dul chun cinn i réimsí mar gheoifisic agus geomhaighnéadas.

