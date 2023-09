Éaltóir Nua Maze: Déanann Róbait Bhoga Nasc a dhéanamh ar Spásanna Coimpléascacha le hIntleacht Fhisiciúil

Is féidir le robots bog a dhéantar as elastomer criostail leachtacha spásanna casta a nascleanúint gan ríomhaire nó ionchur daonna. Arna fhorbairt ag foireann in Ollscoil Stáit Carolina Thuaidh, tá na róbait seo ag brath ar choincheap na hintleachta fisiceacha, rud a chiallaíonn go bhfuil a n-iompraíocht faoi stiúir ag na hábhair as a ndéantar iad agus a ndearadh struchtúrach. Bhí na róbait, atá cosúil le píosaí teaghrán, in ann lúbraí a nascleanúint agus fiú dul i mbun caibidlíochta timpeall ar chonstaicí a bhí ag gluaiseacht.

Nocht an fhoireann le déanaí leagan feabhsaithe den róbat atá in ann cásanna níos casta fós a láimhseáil. Déantar na robots as an leaistiméire criostail leachtach céanna mar a bhí roimhe seo, ach is é an príomhdhifríocht ná an dearadh neamhshiméadrach. Is ribín casta é leath amháin den róbat a fhéadann síneadh isteach i líne dhíreach, agus is casadh níos déine í an leath eile a casadh timpeall uirthi féin freisin. Cruthaíonn an neamhshiméadracht seo fórsaí éagsúla ar gach taobh den róbat, rud a ligeann dó casadh gan dul i dteagmháil le rud.

Tá an róbat, ar a dtugtar “éalaitheoir an gcathair ghríobháin” ag na húdair, in ann lúbraí a loingseoireacht le ballaí agus bearnaí atá ag gluaiseacht níos lú ná méid a choirp. Ligeann an cumas bogadh i stuanna dó a bhealach a dhéanamh saor ó spotaí daingean. Creideann na taighdeoirí go bhfuil feidhmeanna féideartha ag an teicneolaíocht seo i ndearadh robot bog, go háirithe d'fheidhmchláir inar féidir leis na róbait fuinneamh teasa a bhaint as a dtimpeallacht.

Léiríonn an dul chun cinn seo i róbataic bhog cumhacht na hintleachta fisiceacha agus osclaíonn sé féidearthachtaí maidir le cineálacha cur chuige nuálaíocha i ndearadh róbait. Tá an staidéar a shonraíonn an fhorbairt seo foilsithe san iris Science Advances.

