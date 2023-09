Nascann Róbait Bog Timpeallachtaí Coimpléascacha ag Úsáid Faisnéise Fisiciúil

Achoimre: Tá róbat bog “gan inchinn” forbartha ag taighdeoirí ar féidir leo nascleanúint a dhéanamh go huathrialach trí thimpeallachtaí casta ag baint úsáide as faisnéis fhisiciúil. Murab ionann agus samhlacha roimhe seo, nach bhféadfadh ach dul ar aghaidh le constaicí, is féidir leis an róbat seo casadh leis féin mar gheall ar a dhearadh neamhshiméadrach. Tá an robot déanta as leaistiméirí criostail leachtacha atá cosúil le ribín agus socraítear é ag gluaiseacht nuair a chuirtear ar dhromchla é atá níos teo ná an t-aer comhthimpeallach. Dá teo an dromchla, is amhlaidh is tapúla a rollaíonn sé. Ligeann an ghluaiseacht uathúil seo don róbat bogadh i stuanna, lúbraí dinimiciúla a thrasnú, agus dul i bhfostú idir rudaí comhthreomhara a sheachaint.

Tá foireann taighdeoirí ag Ollscoil Stáit Carolina Thuaidh tar éis cur leis an obair a rinne siad roimhe seo ar loingseoireacht róbait bhog chun róbat nua a chruthú a bheidh in ann dul i ngleic le timpeallachtaí níos casta agus níos dinimiciúla fós. D'fhéadfadh an róbat bog roimhe seo lúbraí simplí a loingseoireacht ach níorbh fhéidir leis casadh ach amháin nuair a tháinig sé ar chonstaic, rud a d'fhéadfadh dul i bhfostú dá bharr.

Ní bhíonn aon ríomhaire ná treoir dhaonna ag teastáil ón róbat nua “inbhraite” mar go n-oibríonn sé trí fhaisnéis fhisiciúil. Tá sé déanta as leaistiméirí criostail leachtacha cosúil le ribín a shocraítear ag gluaiseacht nuair a chuirtear ar dhromchla iad atá níos teo ná an t-aer comhthimpeallach. Conarthaíonn an chuid den ribín a théann i dteagmháil leis an dromchla, rud a spreagann tairiscint rollta. Ligeann dearadh neamhshiméadrach an róbat dó sealanna a dhéanamh gan dul i dteagmháil le rud. Bogann sé ina stuanna, rud a chuireann ar a chumas lúbraí a loingseoireacht gan dul i bhfostú agus a bhealach amach idir constaicí comhthreomhara.

Tá sé léirithe ag na taighdeoirí cumas an róbat chun lúbairí casta a nascleanúint, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil ballaí ag gluaiseacht orthu, agus luí trí spásanna cúnga. Thástáil siad an róbat ar dhromchla miotail agus i ngaineamh. Is céim chun cinn é forbairt an róbait seo i ndearadh robot bog, go háirithe le haghaidh feidhmeanna inar féidir leo fuinneamh teasa a bhaint as a dtimpeallacht.

Foilseofar an staidéar, dar teideal “Easalóir Maze Robotic Bog Uathrialach Go Fisiciúil Chliste,” san iris Science Advances. Thacaigh deontais ón bhFondúireacht Eolaíochta Náisiúnta leis an taighde.

Foinsí:

- Ollscoil Stáit Carolina Thuaidh: https://news.ncsu.edu/2021/09/physiically-intelligent-soft-robot/

– Dul Chun Cinn Eolaíochta: https://advances.sciencemag.org/content/7/37/eabe4469