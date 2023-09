Cumais Foghlama an Bhosca Smugairle róin: Fuinneog in Éabhlóid na Foghlama

Tá taighdeoirí tar éis a fháil amach go bhfuil an cumas foghlama ag smugairle róin bhosca, a bhfuil aithne air mar gheall ar a gcóras amhairc casta. Rialaíonn na créatúir gan inchinn seo a gcorp trí líonra dáilte néaróin, agus d'fhéadfadh tuiscint a fháil ar a gcumas cognaíocha ar éabhlóid na foghlama a thuiscint.

Ba dhúshlán é d’eolaithe staidéar a dhéanamh ar fhoghlaim i glóthacha bosca mar go raibh orthu iompraíocht a aimsiú a d’fhéadfaí a oiliúint sa tsaotharlann. Chinn na taighdeoirí, faoi stiúir an bhitheolaí Anders Garm ó Ollscoil Chóbanhávan, díriú ar an tairiscint sciobtha timpeall-aghaidh a fheidhmíonn glóthacha bosca agus iad ag druidim le fréamhacha mangrove. Is féidir leis an gcodarsnacht idir na fréamhacha dorcha agus an t-uisce pale a athrú mar gheall ar choinníollacha murky, rud a fhágann go bhfuil sé deacair do na glóthacha an t-achar go dtí na fréamhacha a thomhas.

Chun a thástáil an bhféadfadh glóthacha an bhosca foghlaim conas imbhualadh leis na fréamhacha a aithint agus a sheachaint, chruthaigh na taighdeoirí buicéid le stiallacha dorcha agus éadroma malartacha a sheasann do na fréamhacha agus don uisce. Nuair a bhí codarsnacht ard idir na stripes, níor rith glóthacha an bhosca isteach i mballaí an bhuicéid riamh. Mar sin féin, le níos lú codarsnachta, thosaigh na glóthacha ag bualadh. Tar éis cúpla imbhualadh, d'athraigh glóthacha na mbosca a n-iompraíocht, ag snámh níos faide ar shiúl ón bpatrún ar na ballaí agus ag méadú an líon uaireanta a rinne siad an t-ainliú timpeall-aghaidh.

I dturgnaimh bhreise, bhain na taighdeoirí néaróin amhairc as an smugairle róin agus chonaic siad iad i mias. Taispeánadh íomhánna stríocacha do na cealla agus iad ag fáil cuisle beag leictreach chun imbhualadh a insamhladh. Laistigh de nóiméad, thosaigh na cealla ag comharthaíocht go raibh an smugairle róin ag casadh timpeall.

Mhol taighdeoirí nach raibh baint acu leis an staidéar na torthaí agus mheas siad gur dul chun cinn suntasach iad maidir le tuiscint a fháil ar bhunús na foghlama i cnidarians, lena n-áirítear anemóin farraige, hidras, agus smugairle róin.

Tá sé mar aidhm ag staidéir amach anseo na cealla sonracha atá freagrach as cumais foghlama an bhosca smugairle róin a aithint agus na hathruithe móilíneacha a tharlaíonn sna cealla seo a scrúdú agus faisnéis nua á ionchorprú iontu. D’fhéadfadh an taighde seo léargas a thabhairt ar cé acu an bhfuil an cumas foghlama uilíoch i measc na néarcheall, beag beann ar a láithreacht i struchtúr inchinne láraithe.

Foinsí:

– Airteagal foinse: Níl sé ar fáil

– Cnidarians a shainmhíniú: Grúpa ainmhithe a chuimsíonn anemóin mhara, hidras agus smugairle róin.

– Athfhriotail: Ken Cheng, ollamh in Ollscoil Macquarie i Sydney na hAstráile.