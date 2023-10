Cumais Foghlama Dochreidte Smugairlín Bosca Mhuir Chairib

Léirigh taighde nua go bhfuil smugairle róin sa Mhuir Chairib, in ainneoin a mbeagmhéid agus a n-easpa inchinn, in ann constaicí a sheachaint trí leideanna amhairc a úsáid. Níor tugadh an cumas cognaíoch seo, ar a dtugtar “foghlaim chomhthiomsaitheach,” faoi deara riamh roimhe seo in ainmhithe a bhfuil córas néaróg chomh primitive acu. I gcomparáid le hainmhithe níos forbartha cosúil le cuileoga torthaí nó lucha, a bhfuil brains acu, léiríonn an smugairle róin leibhéil chomhchosúla feidhmíochta.

Tá cáil ar smugairle róin bhosca Mhuir Chairib, ar a dtugtar Tripedalia cystophora freisin, mar gheall ar a chumas dul trí uisce murcach agus fréamhacha mangrove báite. Cruthaíonn sé seo rioscaí a d'fhéadfadh damáiste a dhéanamh dá gcomhlachtaí leochaileacha geilitíneacha, ach is féidir leo dochar a sheachaint a bhuíochas dá gceithre ionad céadfacha amhairc ar a dtugtar ropalia. Tá súile lionsa-chruthach agus timpeall míle néaróin i ngach rhopalium. I gcodarsnacht leis sin, tá 200,000 néaróin ag cuileoga torthaí ina n-inchinn.

In ainneoin a bheith gan inchinn, taispeánann smugairle róin bhosca an Mhuir Chairib “aerchóiriú oibriúcháin,” cineál iompraíochta foghlamtha a bhaineann le fadhbanna amach anseo a thuar agus a sheachaint. Míníonn an t-údar luaidhe Anders Garm go bhfuil an cumas seo níos casta ná an riochtú clasaiceach, a léiríodh go cáiliúil ag turgnaimh Pavlov le madraí. Chun cumas an smugairle róin a thástáil, chuir na taighdeoirí iad in umar le ballaí gloine ina raibh stríoca éagsúla dorchadais chun aithris a dhéanamh ar fhréamhacha mangróbh. D'fhoghlaim an smugairle róin go tapa dul trí na limistéir a raibh na barraí ba lú le feiceáil iontu, ag seachaint imbhuailtí leis na ballaí.

Creideann na taighdeoirí go dtacaíonn a gcuid torthaí leis an smaoineamh gur féidir le hainmhithe le líon beag néaróin fós foghlaim. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh an fhoghlaim a bheith ina airí bunúsacha de na córais néarógacha. Is “deirfiúr” iad cnidarians, an grúpa ainmhithe a chuimsíonn smugairle róin, anemóin mhara, agus coiréil, d’fhormhór na n-ainmhithe eile agus fiú daoine. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh sinsear comónta néarchóras a bhí in ann foghlaim chomhthiomsaitheach a fhorbairt timpeall 500 milliún bliain ó shin.

