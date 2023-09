Dúshlán Smugairle róin Creidiúintí Traidisiúnta Maidir le Cumais Foghlama

In ainneoin easpa brains láraithe a bheith ag smugairle róin, léiríonn siad ardchumais foghlama cosúil le daoine agus orgánaigh chasta eile, ag tabhairt dúshlán na gcreideamh traidisiúnta faoi phróisis néarfhoghlama. I staidéar le déanaí a foilsíodh in Current Biology, chuir eolaithe oiliúint ar smugairle róin Mhuir Chairib (Tripedalia cystophora) chun foghlaim conas constaicí a aimsiú agus a aimsiú, rud a thaispeánann gur féidir leis na créatúir seo atá cosúil le simplí an cumas constaicí a sheachaint trí fhoghlaim chomhthiomsaitheach.

Tá córas casta amhairc ag smugairle róin sa Mhuir Chairib, nach mó ná méaróg, agus tá 24 súl leabaithe ina gcorp cosúil le cloigín. Úsáideann siad a bhfís chun dul trí uiscí murky agus fréamhacha crann faoi uisce a imghabháil le creach a ghabháil. Trí smugairle róin a bhreathnú i dtimpeallacht foghlama insamhladh – umar ciorclach a raibh stríoca liatha agus bána air – fuair na taighdeoirí amach gur fheabhsaigh an smugairle róin a gcuid scileanna loingseoireachta le himeacht ama. Mhéadaigh siad a n-achar meánach go dtí an balla, mhéadaigh siad faoi cheathair líon na maighdeog rathúla chun imbhualadh a sheachaint, agus laghdaigh siad teagmháil leis an mballa.

Rinne na taighdeoirí imscrúdú freisin ar an mbunphróiseas d'fhoghlaim chomhthiomsaitheach smugairle róin. D'aonraigh siad ionaid fhísiúla céadfacha an smugairle róin ar a dtugtar ropalia, ina bhfuil sé shúil agus a rialaíonn gluaiseacht bíogach an smugairle róin. Trí oiliúint a chur ar an rhopalia le spreagadh leictreach lag agus iad ag druidim le barraí liatha, fuair na taighdeoirí amach gur thosaigh an struchtúr ag giniúint comharthaí bacainní mar fhreagra ar bharraí liath éadroma. Léirigh sé seo go bhfuil gá le spreagthaí amhairc agus meicniúla a chomhcheangal le haghaidh foghlaim chomhthiomsaitheach i smugairle róin agus go bhfuil an ropalia mar ionad foghlama.

Tugann an staidéar dúshlán do thuairimí roimhe seo go bhfuil inchinn láraithe de dhíth ar ardfhoghlaim agus go dtugann sí solas ar fhréamhacha éabhlóideacha na foghlama agus na cuimhne. Tá sé beartaithe ag na taighdeoirí imscrúdú breise a dhéanamh ar idirghníomhaíochtaí ceallacha na néarchóras smugairle róin chun na meicníochtaí taobh thiar de fhoirmiú cuimhne a réiteach. Is féidir le tuiscint a fháil ar chumas foghlama fiú na néarchóras is simplí léargais a sholáthar ar mheicníochtaí bunúsacha ceallacha a d'fhéadfadh a bheith tagtha chun cinn go luath i stair an néarchórais.

Foinsí:

– Current Biology: iris eolaíoch piarmheasúnaithe arna fhoilsiú ag Cell Press, a chlúdaíonn gnéithe éagsúla den bhitheolaíocht.

– An staidéar: “Foghlaim chomhthiomsaitheach sa bhosca smugairle róin Tripedalia Cystophora” arna fhoilsiú in Current Biology.