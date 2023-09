Comhpháirteanna Inchille a Rianaítear Siar go Sean-Farraigí

Fuarthas amach i staidéar le déanaí a rinne saineolaithe san Ionad um Rialáil Géanómaíochta go raibh comhpháirteanna cealla inchinn i láthair i bhfarraigí éadomhain timpeall 800 milliún bliain ó shin. Trí placozoans, ainmhithe beaga muirí a scrúdú, tá léargais faighte ag taighdeoirí ar thuras éabhlóideach na néaróin.

Áitíonn placozoans, atá thart ar mhéid grán mór gainimh, in uiscí te éadomhain agus maireann siad trí algaí agus miocróib a chothú. In ainneoin easpa orgáin nó baill choirp ar leith, meastar placozoans ar cheann de na cúig phríomhlíne ainmhithe, in éineacht le ctenophores, spúinsí, cnidarians, agus déthaobhacha.

Lárnach do phlacozoans a bheith ann tá cealla peptidergic, a scaoileann peptídí a stiúrann a mbeathú agus a ngluaiseachtaí. Bhain an staidéar úsáid as anailísí móilíneacha agus ríomhaireachtúla chun “atlais cille” a chruthú chun éabhlóid agus feidhm na gceall seo a thuiscint. Fuarthas amach go raibh na cealla peptidergic seo mar réamhtheachtaithe do néaróin nua-aimseartha.

Nocht na taighdeoirí líonra casta de chineálacha cille “idir eatarthu” a nascann na naoi gcineál cille is mó i placozoan. Ina theannta sin, léirigh na cealla peptidergic, ar leith ó chealla eile, cosúlacht iontach le néaróin a tháinig chun cinn na milliúin bliain ina dhiaidh sin in orgánaigh níos forbartha. Níor breathnaíodh an cosúlacht uathúil seo le néaróin i speicis a raibh craobhacha luatha acu amhail spúinsí nó ctenophores.

Léirigh an staidéar trí chomhthreomhar shuntasach idir cealla peptidergic agus néaróin. Ar an gcéad dul síos, déanann cealla placozoan idirdhealú ar bhealach cosúil leis an néargenesis a breathnaíodh i cnidarians agus délaterians. Ar an dara dul síos, tá go leor comhpháirteanna de chríoch teachtaireachta néaróin ag na cealla seo ach níl tréithe fíor néaróin acu, mar shampla comharthaí leictreacha a sheoladh. Ar deireadh, léirigh foghlaim dhomhain go ndéanann na cealla seo cumarsáid trí GPCRanna arna dtionscnamh ag neuropeptides, rud a léiríonn cumarsáid néarónach.

Trí aibhsiú a dhéanamh ar an amlíne éabhlóideach, léiríonn an taighde go raibh comhpháirteanna bunúsacha na néaróin ag teacht i gcruth sna farraigí ársa 800 milliún bliain ó shin. Timpeall céad bliain tar éis cuma a sinsear, is dócha go raibh gnéithe ríthábhachtacha riachtanacha do néaróin ag cealla peptidergacha placozoans, cosúil le cainéil ian agus scafaill iarshionapacha.

Cé go meastar gur tháinig an chéad néaróin nua-aimseartha timpeall 650 milliún bliain ó shin, tá cealla cosúil le néaróin i ctenophores le tréithe ar leith, rud a ardaíonn ceisteanna faoi chonair éabhlóideach néaróin. Leagann údair an staidéir béim ar an ngá atá le tuilleadh taighde chun aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna oscailte seo agus chun tuiscint níos soiléire a fháil ar bhealaí éabhlóideacha néaróin agus cineálacha eile cille.

De réir mar a leanann seicheamhú géanómach ag dul chun cinn, táthar ag súil go ndíghlasálfar de réir a chéile na rúin atá á gcothú ag samhail-ainmhithe neamhthraidisiúnta cosúil le placozoans, ctenophores, agus spúinsí, ag cur níos mó solais ar scéal éabhlóideach na beatha.

Foinsí:

– [Irisleabhar na Cille]( https://www.cell.com/)

– [An Lárionad um Rialáil Géanómach]( https://www.crg.eu/)