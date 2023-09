Soláthraíonn Staidéar DishBrain Fianaise Láidir do Hipitéis Chriticiúil Inchinn

Chuir staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí ag Cortical Labs agus in Ollscoil Melbourne fianaise láidir ar fáil chun tacú le hipitéis chriticiúil na hinchinne. Tugann an hipitéis seo le fios nach féidir le hiompraíochtaí casta san inchinn an duine tarlú ach amháin nuair a bhíonn néaróin i staid mhínchothrom ar a dtugtar staid “néar-chriticiúil”. Sa staid seo, is féidir le hionchuir bídeacha “avalanches” de ghníomhaíocht inchinn a spreagadh.

Bhain na taighdeoirí úsáid as bailiúchán de 800,000 cealla néaracha daonna, dá ngairtear DishBrain, chun staidéar a dhéanamh ar conas a phróiseálann néaróin faisnéis. Cuireadh oiliúint ar an líonra néarúil chun cluiche Pong a imirt. Is é an staidéar, a foilsíodh san iris Nature Communications, an fhianaise is láidre go dtí seo a thacaíonn le hipitéis chriticiúil na hinchinne.

Léiríodh i dtorthaí an staidéir, nuair a thugtar ionchur céadfach a bhaineann le tascanna do néaróin, go n-athraíonn a n-iompraíocht, agus iad á gcur i riocht níos airde inar féidir le hionchuir bheaga gníomhaíocht inchinn ar scála mór a spreagadh. Bhí baint ag an stát beagnach criticiúil seo le feidhmíocht tascanna níos fearr.

Mar sin féin, fuair na taighdeoirí freisin nach leor criticiúlacht amháin le go dtarlódh an fhoghlaim i líonra néarúil. Teastaíonn lúb aiseolais ón bhfoghlaim ina dtugtar faisnéis bhreise don líonra faoi iarmhairtí a ghníomhartha.

Tá impleachtaí tábhachtacha ag torthaí an staidéir seo maidir le tuiscint a fháil ar an gcaoi a bpróiseálann inchinn an duine faisnéis agus d’fhéadfadh forbairt cóireálacha nua do ghalair néareolaíocha a bheith mar thoradh orthu. Soláthraíonn an tsamhail DishBrain deis uathúil chun staidéar a dhéanamh ar an inchinn an duine gan teorainneacha na samhlacha ainmhithe.

Tá feidhmeanna féideartha ag an taighde freisin i réimse na gcomhéadan inchinn-ríomhaire, a d'fhéadfadh feidhmeanna caillte a athbhunú mar gheall ar dhamáiste néarúil. Tá sé ríthábhachtach tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn straitéisí rialaithe agus spreagtha le ciorcaid néaracha san inchinn chun próistéisí néaracha éifeachtacha agus comhéadain inchinn-ríomhaire a fhorbairt.

Mar fhocal scoir, cuireann staidéar DishBrain píosa ríthábhachtach le bhfreagra na hipitéise criticiúil inchinne agus osclaíonn sé féidearthachtaí nua chun feidhm na hinchinne a thuiscint agus cóireálacha a fhorbairt le haghaidh neamhoird néareolaíocha.

