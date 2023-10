Tá Máinlia ag Tathant ar Thuismitheoirí Gan Pinn Léasair a Cheannach mar Bhréagáin Tar éis Buan-Díobháil Súl do Bhuachaill

Tá oftailmeolaí péidiatraiceach comhairleach ag maíomh ar thuismitheoirí gan ligean dá bpáistí súgradh le pinn léasair mar bhréagáin, tar éis cás ina ndearnadh damáiste buan don tsúil ar bhuachaill 11 bliain d'aois. Chaill an buachaill, ar a dtugtar Harry, a fhís lárnach níos luaithe i mbliana agus léirigh tástálacha damáiste fairsing dá reitine. Faigheann sé instealltaí míosúla anois, ach seans nach bhfillfidh a radharc go hiomlán.

Thug Aabgina Shafi, an máinlia a thug cóireáil do Harry, le fios go bhfuil ceathrar leanaí eile i Yorkshire ag fáil cóireála faoi láthair maidir le damáiste den chineál céanna de bharr pinn léasair. Chuir Iníon Shafi béim go bhféadfadh daille nó gortuithe do-aisiompaithe eile a bheith mar thoradh ar an damáiste a dhéanfadh na gairis seo, rud a mbeadh gá le monatóireacht ar feadh an tsaoil. Cé go bhfuil sé mídhleathach léasair a lasadh ag feithicil atá ag gluaiseacht, tá sé dleathach pinn léasair a dhíol agus a shealbhú sa RA.

Mhínigh Iníon Shafi nach gcomhlíonann go leor pinn léasair atá ar fáil ar an margadh caighdeáin sábháilteachta an AE, agus go sáraíonn cuid acu an chumhacht lipéadaithe. Thug sí foláireamh, cé go bhféadfadh leanaí taitneamh a bhaint as na pinn seo a úsáid chun balúin a phopáil, go bhféadfadh dochar mór a bheith mar thoradh orthu iad a dhíriú ar na súile.

Fuair ​​tuismitheoirí Harry amach cúis an damáiste tar éis dóibh é a thabhairt chuig radharceolaí. Léirigh tástálacha damáiste UV, agus ba ansin a mheabhraigh a mháthair go raibh peann léasair ina sheilbh aige. Chomh maith leis an díobháil dá shúil dheis, léirigh tástálacha damáiste dá shúil chlé, cé nach bhfuil aon tionchar ar a fhís faoi láthair.

Chuir máthair Harry, a cheannaigh an peann léasair ar líne, aiféala in iúl agus d'áitigh sí ar thuismitheoirí eile gan an botún céanna a dhéanamh. Chuir sí béim ar an tionchar fadtéarmach a d’fhéadfadh a bheith aige ar shaol a mic, lena n-áirítear a ionchais ghairme agus a chumas tiomána.

Feidhmíonn an cás mar mheabhrúchán do thuismitheoirí a bheith airdeallach agus iad ag ceannach bréagáin dá leanaí. D’fhéadfadh cuma neamhdhíobhálach a bheith ag pinn léasair, ach is féidir iarmhairtí tromchúiseacha a bheith acu nuair a dhéantar mí-úsáid orthu. Tá sé ríthábhachtach do mhonaróirí agus do thomhaltóirí araon tosaíocht a thabhairt do shábháilteacht agus a chinntiú go gcomhlíonann na táirgí na caighdeáin riachtanacha.

