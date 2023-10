Tionchar Athrú Aeráide ar Am Duilleog agus Bláthanna

Tá Gairdíní na Lus i nGlas Naíon, Baile Átha Cliath ag glacadh páirte i dturgnamh ar fud na hEorpa ó na 1970idí chun staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí an athraithe aeráide ar uainiú fás fásra. Tá monatóireacht á déanamh ag na gairdíní ar dhuilleoga, ar bhláthanna agus ar thitim na gcrann clónáilte agus na dtor adhmadacha amhail poibleog, feá, silíní agus cuiríní bláthanna. Fuarthas na plandaí seo ó ghairdíní luibheolaíocha Gearmánacha agus cuireadh chuig áiteanna éagsúla ar fud na hEorpa iad. Trí uainiú teacht chun cinn duille agus cuma bláthanna a thaifeadadh, is féidir leis na taighdeoirí tionchar na haeráide ar na plandaí feineolaíocha seo a mheas.

De réir Matthew Jebb, stiúrthóir Ghairdíní na Lus, ligeann nádúr fadtéarmach an tionscadail do thaighdeoirí athruithe a dhéanamh ar theacht na séasúir le himeacht ama. Tá na sonraí a bhailítear ó phlandaí comhionanna atá ag fás ar fud na hEorpa níos éifeachtaí chun athrú aeráide a thuiscint ná sonraí a bhailítear ó aon láthair amháin. Tá sé tugtha le fios ag an tionscadal go bhfuil thart ar thrí seachtaine tugtha ar aghaidh ag duilleoga an earraigh san Eoraip, rud a léiríonn tionchar an athraithe aeráide. Tugann Jebb le fios go bhfuil plandaí ag bogadh ar an meán ceithre chiliméadar sa bhliain i dtreo an tuaiscirt mar gheall ar an athrú aeráide.

Tá impleachtaí suntasacha ag an athrú seo ar am duilleoga agus bláthanna ar an ngaol idir plandaí agus a dtimpeallacht. D'fhéadfadh duilleoga agus bláthanna níos luaithe cur isteach ar an gcothromaíocht idir plandaí, pollinators, agus orgánaigh eile a bhíonn ag brath ar bhláthanna. Tá faitíos ann go bhféadfadh pointe tipicíochta a bheith ann ina stopfadh éiceachórais ag feidhmiú i gceart, rud a fhágann go mbeidh cumas teoranta ag speicis iad féin a iomadú. Leagann Jebb béim ar a thábhachtaí atá sé crainn chrua-adhmaid aibí a chosaint, a ghlacann méideanna móra carbóin agus atá ríthábhachtach don chomhshaol.

Léiríonn torthaí an tionscadail leanúnaigh seo an gá atá le tuilleadh taighde agus iarrachtaí caomhnaithe chun éifeachtaí an athraithe aeráide ar éiceachórais plandaí a thuiscint agus a mhaolú.

Foinsí: The Guardian