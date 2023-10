Ról Foraoisí Boreal agus Measartha i Leithlisiú Carbóin

Ag baint úsáide as modh anailíse ceannródaíoch d’íomhánna satailíte, d’éirigh le foireann taighde idirnáisiúnta athruithe bliantúla ar bhithmhais fhoraoise dhomhanda a mhapáil idir 2010 agus 2019. Dhírigh an staidéar, arna chomhordú ag Coimisiún na Fraince um Fhuinneamh Malartach agus um Fhuinneamh Adamhach (CEA) agus INRAE, ar shainaithint na doirtil charbóin thar bithóim éagsúla foraoise.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go bhfuil foraoisí boreal agus measartha tagtha chun bheith ina bpríomhshlogaidí carbóin domhanda, ag ionsú méideanna suntasacha dé-ocsaíd charbóin. I gcodarsnacht leis sin, tá foraoisí trópaiceacha, a bhí faoi réir dífhoraoisiú, tine agus triomach, beagnach neodrach ó thaobh carbóin de. Leagann na torthaí seo, a foilsíodh san iris Nature Geoscience, béim ar a thábhachtaí atá sé cuntas a thabhairt ar fhoraoisí óga agus ar dhíghrádú foraoise i múnlaí doirteal carbóin thuarthach chun straitéisí maolaithe athraithe aeráide níos éifeachtaí a fhorbairt.

Tá ról ríthábhachtach ag leithlisiú carbóin, a bhaintear amach trí mhéaduithe ar bhithmhais plandaí, maidir le hathrú aeráide a mhaolú. Socraítear cothromaíocht an charbóin bhithmhaise ag fachtóirí mar fhás plandaí, leathnú clúdach foraoise, fómhar, dífhoraoisiú, díghrádú, básmhaireacht crann, agus suaitheadh ​​nádúrtha. Tá sé ríthábhachtach monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar stoic charbóin bithmhaise le himeacht ama chun tionchair an athraithe aeráide agus gníomhaíochtaí daonna ar éiceachórais a thuiscint agus a thuar, rud a ligeann d’fhorbairt beartais éifeachtacha um maolú an athraithe aeráide.

Chun sonraí fásra a fháil, bhain na taighdeoirí úsáid as an tsatailít Taise Ithir agus Salandacht Aigéin (SMOS), go sonrach ag baint úsáide as modh doimhneacht optúla fásra L-bhanna (L-VOD). Chuir an cur chuige uathúil seo ar chumas na meánstoic charbóin os cionn na talún a mheas ar scála domhanda. Mar sin féin, tá teorainneacha ag baint le cur i bhfeidhm forleathan L-VOD mar gheall ar chur isteach minicíocht raidió ó ghníomhaíochtaí daonna agus íogaireacht le hábhar uisce fásúil.

Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo, d'fhorbair an fhoireann taighde scagaire dúbailte a ionchorpraíodh teicnící um lobhadh comhartha ama chun éifeachtaí trasnaíochta a íoslaghdú. D’úsáid siad sonraí bithmhaise os cionn na talún agus léarscáil dhomhanda den chóimheas bithmhaise os cionn na talún agus faoin talamh chun dáileadh spásúil agus ama an charbóin bithmhaise beo iomlán in éiceachórais talún ó 2010 go 2019 a ríomh.

Léirigh na torthaí gur mhéadaigh stoic charbóin bithmhaise talún thart ar 500 milliún tonna méadrach in aghaidh na bliana ó 2010 go 2019. Tháinig foraoisí leadránach agus mheasartha chun cinn mar phríomh-ranníocóirí don doirteal carbóin domhanda, agus tháinig foraoisí trópaiceacha ina bhfoinsí beaga carbóin de bharr dífhoraoisiú agus básmhaireacht crann. de bharr triomach. Léirigh na torthaí freisin an tábhacht a bhaineann le haois na foraoise, le foraoisí trópaiceacha seanfhás beagnach neodrach ó thaobh carbóin de, agus bhí foraoisí measartha agus boreal óga agus meánaosta mar na linnte carbóin is mó.

Tugann na torthaí seo dúshlán do shamhlacha réamh-mheastacháin atá ann cheana a ghlacann leis gur linnte móra carbóin iad na foraoisí seanfhás ar fad agus nach gcuireann san áireamh an tionchar atá ag díghrádú agus dífhoraoisiú foraoise ar fhoraoisí trópaiceacha. Chun dinimic na linnte carbóin a thuiscint ar leibhéal domhanda ní mór aois agus díghrádú na foraoise a bhreithniú. Is féidir leis an eolas seo eolas a chur ar fáil d’fhorbairt polasaithe maolaithe athraithe aeráide níos éifeachtaí.

