Ba cheart don India an Rás Spáis a Sheachaint, Deir Leabhar Nua

Leagann leabhar nua dar teideal “Chandrayaan-3: India on the Moon” béim ar nár cheart don India a bheith páirteach sa rás spáis reatha idir na Stáit Aontaithe agus an tSín. Tá rath an mhisin Chandrayaan-3 léirithe cheana féin cumais an chórais Indiach a bhaint amach tionscadail teicneolaíochta-dian den sórt sin.

Soláthraíonn an leabhar, a scríobh Ajey Lele, comhairleoir ag Institiúid Manohar Parrikar um Staidéar agus Anailísí Cosanta, forbhreathnú ar mhisean Chandrayaan-3 chomh maith le héabhlóid chlár gealach na hIndia. Rianaíonn sé turas na hIndia go dtí an ghealach, ag tosú óna bhunú go luath sna 2000í.

De réir Lele, ní hamháin go bhfuil rath misean Chandrayaan-3 tairbheach d'earnáil spáis tráchtála na hIndia, ach léiríonn sé freisin cumais eolaíocha agus teicneolaíochta na tíre. Táthar ag súil go meallfaidh an gnóthachtáil seo níos mó infheistíochtaí chuig an earnáil spáis amach anseo.

Áitíonn Lele nár cheart go mbreathnódh an India uirthi féin mar chuid den “rás gealaí” mar a thugtar air. Míníonn sé go raibh an iomaíocht sa spás ina ghné shainitheach de pholaitíocht cumhachta ré an Chogaidh Fhuair, agus inniu, pleanálann gach tír a cláir spáis bunaithe ar a cumas teicneolaíochta agus airgeadais féin.

Cé go n-admhaíonn sé go bhfuil tíortha ag iniúchadh na gealaí le haghaidh acmhainní pláinéadacha, luann Lele nach rogha phraiticiúil é imeacht aonair. Tá iarrachtaí comhoibríocha, amhail an Clár Artemis, á mbunú chun comhar idirnáisiúnta a éascú. Tá suim ag fiú tíortha mar an tSín agus an Rúis conair Ghealach a bhunú.

Molann Lele gur cheart do thíortha mar an India a bheith soiléir ón iomaíocht seo idir SAM agus an tSín. Ina áit sin, molann sé go ndíreodh an India ar a clár oibre don Ghealach féin a fhógairt go soiléir agus ar chomhoibriú a phleanáil amach anseo le mórnáisiúin spásárthaí.

Mar gheall ar an rath a bhí ar mhisean Chandrayaan-3, tá an India mar imreoir suntasach i dtionscal an spáis agus tugann sé gradam “cumhacht bhog” di ar an ardán domhanda.

Ar an iomlán, leagtar béim sa leabhar gur cheart éachtaí na hIndia sa spás a aithint agus a úsáid le haghaidh dul chun cinn sa todhchaí, agus iomaíocht neamhriachtanach a sheachaint sa rás go dtí an ghealach.

Foinse: Tá an t-alt seo bunaithe ar fhotha sindeacáite agus níl sé curtha in eagar ag foireann Devdiscourse.

– Chandrayaan-3: Tríú misean taiscéalaíochta gealaí na hIndia.

– Cumhacht bhog: Cumas tíre tionchar a imirt ar dhaoine eile trí bhealaí neamhéigeantacha, amhail malartú cultúrtha agus taidhleoireacht.

– ISRO: Eagraíocht Taighde Spáis Indiach

