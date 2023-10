Fionnachtain Ollmhór: Aimsíonn eolaithe an pléasctha raidió is sciobtha agus is gile go dtí seo

Tá fionnachtain iontach déanta ag foireann idirnáisiúnta eolaithe i staidéar a dhéanamh ar phléascanna raidió tapa (FRBanna). Tá FRB aimsithe acu, darb ainm FRB 20220610A, is é sin ní hamháin an t-achar is faide riamh a taifeadadh, ach freisin ceann de na cinn is gile a breathnaíodh riamh. Thóg sé thart ar ocht billiún bliain don chomhartha FRB ó FRB 20220610A teacht ar an Domhan i mí an Mheithimh na bliana seo caite, rud a fhágann go bhfuil sé thart ar 50 faoin gcéad níos sine ná an sealbhóir taifead achair roimhe sin.

Meastar go mbeidh an fuinneamh arna scaoileadh ag FRB 20220610A i gceann cúpla milleasoicindí comhionann leis an méid a tháirgeann ár nGrian i gceann 30 bliain. Leagann an gile dochreidte seo FRB 20220610A seachas an chuid is mó de na FRBanna a fuarthas roimhe seo. Go deimhin, tá sé níos gile ná gach ceann, seachas ceann amháin, de na 55 FRB a bhraith an Pathfinder Array Ciliméadar Cearnóg na hAstráile (ASKAP) roimhe seo.

Trí bhreathnuithe leantacha a rinneadh agus úsáid á baint as Teileascóp An-mhór Réadlann an Deiscirt Eorpach, tháinig an fhoireann faoi stiúir na hAstráile ar an gconclúid gur dócha gur tháinig FRB 20220610A as péire nó trí cinn de réaltraí cumaiscthe. Tá an toradh seo ar aon dul le roinnt teoiricí a bhaineann le cúis FRBanna, cé go bhfuil mínithe féideartha eile cosúil le ollnóvae agus réaltaí neodrón maighnéadair molta freisin.

In ainneoin bunús anaithnid na FRBanna, tugann na feiniméin shuimiúla seo deis do thaighdeoirí mais na cruinne a mheas. Míníonn an tOllamh Ryan Shannon, comh-cheannaire an tionscadail, gur féidir an t-ábhar atá ar iarraidh sa chruinne a bhrath trí úsáid a bhaint as pléascanna tapa raidió: “Tugann pléascanna raidió tapa an t-ábhar ianaithe seo le fios. Fiú sa spás atá beagnach folamh, is féidir leo na leictreoin go léir a ‘fheiceáil’, rud a ligeann dúinn an méid stuif atá idir na réaltraí a thomhas.”

Tacaíonn fionnachtain FRB 20220610A freisin leis an teoiric a mhol an réalteolaí hAstráile déanach Jean-Pierre Macquart in 2020. Mhol Macquart gur féidir mais na cruinne a mheas trí staidéar a dhéanamh ar phléascanna raidió tapa. Tá torthaí na foirne ar aon dul leis an rud ar a dtugtar “caidreamh Macquart,” a deir go bhfuil an gás níos idirleata a nochtaíonn idir réaltraí, dá fhad is atá pléasctha raidió tapa. Mar sin féin, ní leanann gach FRB an patrún seo, rud a thugann béim ar chastacht na bhfeiniméin seo.

Cé go bhfuil an dul chun cinn seo i dtuiscint FRBanna ag brú teorainneacha ár n-eolais, beidh gá le trealamh feabhsaithe chun comharthaí níos faide a aimsiú. Tá eolaithe ag súil go fonnmhar le críochnú an Réadlann Eagar Ciliméadar Cearnógach, atá scláta le bheith ag feidhmiú in 2028, a chumasóidh tuilleadh taiscéalaíochta agus aimsiú taifead nua FRB.

Foinsí:

- BBC News

– Science Daily