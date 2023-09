OLED a Astaíonn Solas Gorm ag Voltas is Ísle: Dul Chun Cinn Féideartha i dTeicneolaíochtaí Fóin Chliste agus Taispeána

Tá nuálaíocht cheannródaíoch déanta ag taighdeoirí ó Tokyo Tech i dteicneolaíocht dé-óid astaithe solais orgánach (OLED) trí OLED a fhorbairt a astaíonn solas gorm ag voltas is airde riamh de 1.47 V. Tá an poitéinseal ag an dul chun cinn seo teicneolaíochtaí tráchtála fóin chliste agus taispeána a réabhlóidiú.

Tá solas gorm riachtanach le haghaidh feistí astaithe solais, scáileáin smartphone, agus taispeántais scáileáin mhóra. Mar sin féin, bhí sé dúshlánach OLEDs gorm éifeachtacha a fhorbairt mar gheall ar an ardvoltas a theastaíonn dá bhfeidhmiú. De ghnáth éilíonn OLEDs gorm traidisiúnta thart ar 4 V le haghaidh luminance de 100 cd/m2, atá níos airde ná an voltas cadhnraí litiam-ian a úsáidtear go coitianta i bhfóin chliste. Dá bhrí sin, tá gá práinneach le OLEDs gorm a fhorbairt ar féidir leo oibriú ag voltais níos ísle.

D'fhorbair na taighdeoirí ó Tokyo Tech, i gcomhar le hinstitiúidí eile, OLED upconversion a ghnóthaíonn astaíochtaí gorm ag voltas cas-ar ultralow de 1.47 V. Úsáideann an gléas ábhair shonracha, lena n-áirítear NDI-HF mar ghlacadóir, 1,2-. ADN mar an deontóir, agus TbPe mar an dopant fluaraiseacha. Feidhmíonn an OLED ag baint úsáide as meicníocht comhshó suas, áit a ndéantar poill agus leictreoin a instealladh isteach i sraitheanna an deontóra agus an ghlacadóra, faoi seach, agus athchuirtear iad ag an gcomhéadan deontóra/glacadóir chun staid aistrithe luchta a chruthú. Aistríonn an stát seo fuinneamh go roghnach chuig an astaíre, rud a fhágann astú solas gorm.

Léirigh an t-úrscéal OLED luminance de 100 cd/m2, comhionann le taispeáint tráchtála, ag díreach 1.97 V. Laghdaíonn an éacht seo go mór an ceanglas voltais le haghaidh OLEDs gorma, rud a fhágann gur féidir na ceanglais tráchtála do na gléasanna seo a chomhlíonadh. Leagann an staidéar béim ar a thábhachtaí atá sé dearadh an chomhéadain deontóra/ghlacadóra a bharrfheabhsú chun próisis eicínteacha a rialú.

Mar fhocal scoir, is céim shuntasach chun tosaigh i dteicneolaíocht OLED é forbairt OLED a astaíonn solas gorm ag voltas íseal taifead. D’fhéadfadh an dul chun cinn seo dul chun cinn i dteicneolaíochtaí fóin chliste agus taispeána a bhrú chun cinn, rud a fhágann go mbeidh siad níos tíosaí ar fhuinneamh agus níos inrochtana.

