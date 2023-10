Cuireann Meicníocht Nua a Bhaineann le Soithí Fola Inchinn Solas ar Fhoirmiú Cuimhne Fadtéarmach

D'aimsigh taighdeoirí meicníocht anaithnid roimhe seo a bhaineann le soithigh fola na hinchinne a chuireann le próiseas foirmiú cuimhne fadtéarmach. Cé gur dhírigh formhór na staidéar ar néaróin maidir le foghlaim agus cuimhne a thuiscint, tugann torthaí le déanaí le fios go bhfuil ról ag cineálacha eile cille, mar peicites, freisin.

Is cealla iad peiricítí a líneálann ballaí soithigh fola beaga san inchinn agus atá freagrach as sláinte an bhacainn fola-inchinn a chothabháil. Mar sin féin, léiríonn taighde a rinneadh le déanaí go bhféadfadh baint a bheith ag peiricít le coinníollacha néareolaíocha éagsúla, lena n-áirítear stróc, titimeas, agus scléaróis iolrach.

Leagann údar sinsearach an staidéir, Cristina Alberini, béim ar thábhacht an fhionnachtana seo, ag rá go bhféadfadh galair inchinne a bhaineann le fadhbanna soithíoch agus meitibileach teacht as easnaimh sa chomhoibriú idir cineálacha éagsúla cille. Osclaíonn an léargas nua seo féidearthachtaí nua chun bunchúiseanna riochtaí cosúil le galar Alzheimer agus néaltrú a thuiscint.

Rinne na taighdeoirí imscrúdú freisin ar ról hormone próitéine ar a dtugtar fachtóir fáis 2 cosúil le insulin (IGF2) san fhoghlaim agus sa chuimhne. Fuair ​​​​siad amach gur mhéadaigh leibhéil IGF2 i bpeiricít tar éis foghlaim i bhfrancaigh agus i lucha. Ba é an toradh a bhí ar an bhfionnachtain seo ná an cheist an bhfuil IGF2 in pericytes riachtanach chun cuimhní fadtéarmacha a fhoirmiú.

Chun tuilleadh imscrúduithe a dhéanamh, rinne na taighdeoirí turgnaimh ag baint úsáide as lucha inar cuireadh deireadh le táirgeadh IGF2 i bpaicéití. Fuair ​​​​siad amach nach raibh na lucha seo in ann cuimhní fadtéarmacha a fhoirmiú i gcomparáid le gnáth-lucha. Go sonrach, léirigh siad easnaimh i gcuimhne comhthéacsúla agus spásúla araon, rud a léiríonn an tábhacht a bhaineann le IGF2 i pericytes le haghaidh foirmiú cuimhne.

Ina theannta sin, thug na taighdeoirí faoi deara go raibh táirgeadh IGF2 i pericytes mar thoradh ar spreagadh néarónach, rud a spreag meicníochtaí gníomhachtaithe néarónacha a bhaineann leis an bhfoghlaim. Tugann an toradh seo le fios go bhfuil caidreamh comhoibríoch idir néaróin agus peircitéití i bhfoirmiú cuimhní fadtéarmacha.

Mar fhocal scoir, leagann an staidéar seo béim ar thábhacht na bpeiricítí agus a dtáirgeadh IGF2 i bpróiseas casta cuimhne fadtéarmach. D’fhéadfadh dul chun cinn a bheith mar thoradh ar thuiscint na meicníochtaí seo i gcóireáil neamhoird a bhaineann le cuimhne agus riochtaí néareolaíocha.

Foinsí:

– Kiran Pandey, et al., Tiomáineann gníomhaíocht néarónach slonn IGF2 ó pheircítí chun cuimhne fhadtéarmach a fhoirmiú, Neuron (2023).