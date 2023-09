Tionchar Athrú Aeráide ar Bheatha Mhuirí

Leanann an t-athrú aeráide ar aghaidh ag imirt tionchair uafásacha ar ghnéithe éagsúla dár bplainéad, lena n-áirítear saol na mara. Tá tionchar suntasach ag teochtaí domhanda atá ag ardú agus coinníollacha aigéin athraitheacha ar shláinte agus ar mharthanacht speiceas muirí, agus tá iarmhairtí forleathana acu ar éiceachórais agus ar shochaithe daonna a bhíonn ag brath orthu.

Ceann de phríomhthionchair an athraithe aeráide ar shaol na mara is ea aigéadú na n-aigéan. De réir mar a ardaíonn leibhéil dé-ocsaíd charbóin san atmaisféar, ionsúnn uisce farraige cuid shuntasach, rud a fhágann go bhfuil méadú ar aigéadacht aigéin. Mar gheall ar an athrú seo ar leibhéil pH bíonn sé deacair ag go leor orgánaigh mhara, mar sceireacha coiréil agus sliogéisc, a struchtúir charbónáit chailciam a thógáil agus a chothabháil. Mar thoradh air sin, bíonn na speicis seo i mbaol creimeadh, galair, agus fiú díothaithe.

Ina theannta sin, tá ardú teochta farraige ag cur isteach go mór ar éiceachórais mhuirí. Braitheann go leor speiceas, lena n-áirítear iasc, mamaigh mhara, agus turtair farraige, ar raonta teochta sonracha le haghaidh pórú, beathú agus imirce. De réir mar a thagann ardú ar theocht an uisce, d’fhéadfadh go gcuirfí iallach ar na speicis seo dul ar imirce i dtreo limistéir níos fuaire, rud a d’fhágfadh go n-aistreofar a ndáileadh agus a d’fhéadfadh cur isteach ar shlabhraí iomlána bia.

Tá ardú ar leibhéil na farraige mar thoradh ar leá caipíní oighir polacha agus oighearshruthanna de bharr téamh domhanda. Tá impleachtaí móra aige seo do ghnáthóga agus do speicis chósta, chomh maith le daonraí daonna a bhfuil cónaí orthu sna ceantair seo. Chomh maith le báite na réigiúin cois cósta ísle, d’fhéadfadh méadú ar chreimeadh cósta a bheith mar thoradh ar ardú leibhéil na farraige, cailliúint gnáthóga ríthábhachtacha mar mangróibh agus bogaigh, agus leochaileacht mhéadaithe d’imeachtaí aimsire foircneacha.

Tá iarrachtaí chun tionchair an athraithe aeráide ar shaol na mara a mhaolú agus oiriúnú dóibh riachtanach. Tá sé ríthábhachtach astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú trí chleachtais inbhuanaithe agus infheistíochtaí i bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite chun ráta an athraithe aeráide a mhoilliú. Ina theannta sin, trí ghnáthóga muirí a chosaint agus a athchóiriú, mar sceireacha coiréil agus mangróibh, is féidir cabhrú le hathléimneacht éiceachórais mhuirí a fheabhsú i leith coinníollacha athraitheacha.

Mar fhocal scoir, is bagairt thromchúiseach do shaol na mara é an t-athrú aeráide. Idir aigéadú aigéin agus ardú teochta na farraige agus ardú ar leibhéal na farraige, tá iarmhairtí an athraithe aeráide ar éiceachórais mhuirí fadréimseach. Ní mór gníomhú láithreach chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo agus chun an raon éagsúil speiceas agus éiceachórais atá ríthábhachtach do shláinte agus folláine ár bplainéad a chosaint.

Foinsí:

– Comhpháirtíocht Mhuirí Tionchair Athrú Aeráide (MCCIP)

– Tuarascáil ón bPainéal Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide (IPCC) ar an Aigéin agus ar an gCriosféar