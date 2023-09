Beathú Foréigneach: Mar a Casann Poill Dubha Sár-ollmhóra Casadh agus Sracadh Spás-Am

Tá staidéar déanta le déanaí ag taighdeoirí ó Ollscoil Northwestern tar éis dúshlán a thabhairt don ghnáththuiscint ar conas a chothaíonn poill dubha oll-ollmhóra. Creideadh roimhe seo go n-ídíonn poill dhubha ábhar de réir a chéile thar thréimhsí fada ama. Mar sin féin, ag baint úsáide as insamhaltaí 3D ardtaifigh, fuair na taighdeoirí amach go ndéanann na fathaigh chosmaí seo casadh agus sracadh as a chéile go foréigneach chun ábhar a ithe ag rátaí iontach tapa, ag críochnú timthriall itheacháin amháin i gceann cúpla mí.

Bhain an fhoireann úsáid as Summit, ceann de na sár-ríomhairí is mó ar domhan, chun insamhalta 3D a dhéanamh a chomhtháthaigh dinimic gáis, réimsí maighnéadacha, agus coibhneasacht ghinearálta. Thug an ionsamhlúchán seo léargas cuimsitheach ar iompar na bpoll dubh agus tugadh le fios go gcasann poill dhubha an spás-am mórthimpeall, ag baint an diosca breisithe amach i bhfo-dhioscaí laistigh agus lasmuigh. Ansin caitheann an poll dubh an diosca istigh, rud a ligeann do bhruscar ón bhfo-dhiosca seachtrach an fholamh a líonadh.

Míníonn an próiseas seo, ar a dtugtar “ithe-athlíon-ithe,” iompar mistéireach na gcuasairí “athraitheacha”. Is croíthe réaltraí an-lonrúil iad cuasáir agus iad á gcumhachtú ag poill dhubha mhóra. Léiríonn cuasáir a bhfuil cuma athraitheach orthu éagsúlachtaí gasta agus uafásacha ina ngile, agus is minic a bhíonn siad ag casadh air agus as laistigh de chúpla mí go cúpla bliain.

Bhí deacrachtaí ag teoiricí roimhe seo a mhíniú cén fáth ar imigh an réigiún istigh de dhiosca creidiúnaithe agus gur athlíon sé go tapa. Mar sin féin, léirigh na hionsamhlúcháin nuair a dhícheanglaíonn na fo-dioscaí laistigh agus lasmuigh, go dtosaítear ar “fhuadar beathaithe” an phoill dhubh. Mar thoradh ar an iomaíocht idir rothlú an phoill dhubh agus an fhrithchuimilt agus an brú taobh istigh den diosca, scriostar na dioscaí agus brú an diosca istigh isteach.

Murab ionann agus na boinn tuisceana roimhe seo, léirigh na hionsamhlúcháin freisin nach gá go mbeadh dioscaí creidiúnaithe ailínithe le rothlú an phoill dhubh. Ina áit sin, bogann na fo-dioscaí laistigh agus lasmuigh go neamhspleách ar luasanna agus uillinneacha éagsúla. Mar gheall ar an dífhoirmiúchán seo den diosca breisithe iomláin imbhuaileann cáithníní gáis, rud a fhágann pléasctha solais agus fuinnimh.

Leis an tuiscint nua ar conas a chothaíonn poill dhubha ollmhóra, tá bealaí spreagúla ann chun tuilleadh imscrúdaithe a dhéanamh ar na haonáin chosmaí enigmatacha seo. Tugann sé dúshlán teoiricí seanbhunaithe agus soláthraíonn sé léiriú níos cruinne ar a gcuid nósanna beathaithe, ag tairiscint tuiscint níos fearr ar na meicníochtaí atá ag tiomáint a n-iompraíochta.

Foinse: taighdeoirí Ollscoil Northwestern