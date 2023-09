Itheann Poill Dhubha a dTimpeallacht Timpeallachta níos tapúla ná mar a bhíothas ag súil leis

Tá staidéar le déanaí a rinne Ollscoil an Iarthuaiscirt tar éis solas nua a chaitheamh ar an goile fíochmhar a bhaineann le poill dhubh. Cé go bhfuil a fhios nach n-itheann poill dhubh cosúil le horgánaigh bheo, ligeann a n-imtharraingt dóibh rudaí in aice láimhe cosúil le gás, deannach, agus fiú réaltaí a chaitheamh. Tugtar “ithe” ar an bpróiseas seo go coitianta.

Go traidisiúnta, creideadh go n-ídíonn poill dhubha ábhar óna dtimpeallacht ar luas mall, tar éis teoiric chlasaiceach dioscaí creidiúnaithe a thuar. Mar sin féin, chruthaigh an taighde nua, a bhain úsáid as ionsamhlúcháin 3D chun cinn, go bhfuil an toimhde seo mícheart.

Fuair ​​​​an staidéar amach go sreapann poill dhubha trína ndiosca breisithe ar luasanna iontacha tapa, agus go n-itheann siad go bunúsach iad i nguairneáin. Is éard is diosca breisithe ann ná diosca swirling d’ábhar a théann isteach i bpoll dubh. Foirmíonn an diosca seo nuair a bhíonn an poll dubh i gcóras dénártha le réalta chompánach nó nuair a bhíonn sé timpeallaithe ag scamall gáis agus deannaigh. Meallann fórsa imtharraingteach ollmhór an phoill dhubh na heilimintí seo, rud a fhágann go dtéann siad ag dul isteach i doimhneacht an phoill dhubh.

Soláthraíonn fionnachtain an tomhaltais luathaithe seo léargais luachmhara ar iompar na bpoll dubh agus a dtionchar ar a dtimpeallacht. Tá súil ag taighdeoirí Ollscoil an Iarthuaiscirt go gcuideoidh an tuiscint nua seo leis na heolaithe na rúndiamhra a bhaineann leis na haonáin chosmaí enigmatacha seo a réiteach.

Mar fhocal scoir, cuireann ocras doshásta na bpoll dubh orthu an timpeallacht máguaird a ithe i bhfad níos tapúla ná mar a ceapadh roimhe seo. Trína tharraingt ollmhór imtharraingteach, ídíonn siad gás, deannach, agus fiú réaltaí go tapa. Nocht an staidéar le déanaí a rinne Ollscoil Northwestern agus atá bunaithe ar insamhaltaí 3D an tomhaltas luathaithe seo, ag tabhairt léargais nua ar iompar na bpoll dubh.

Foinsí:

– Staidéar Ollscoile an Iarthuaiscirt