Molann Staidéar Nua D'fhéadfadh an Poll Dubh is gaire don Domhan a bheith 150 Bliain Éadrom ar shiúl

Thug staidéar le déanaí dúshlán ár dtuiscint ar an bpoll dubh is gaire don Domhan. Léirigh taighde a rinneadh roimhe seo go raibh an poll dubh is gaire suite 1,560 solasbhliain ar shiúl. Mar sin féin, tugann staidéar nua a foilsíodh i Fógraí Míosúla an Chumainn Réalteolaíoch Ríoga le fios go bhféadfadh go mbeadh poll dubh chomh gar agus 150 solasbhliain ón Domhan.

Dhírigh an staidéar ar bhraisle Hyades, arb é an braisle oscailte réaltaí is gaire dár bplainéad. Ag baint úsáide as sonraí ó mhisean Gaia Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa, rinne eolaithe ó Ollscoil Padua agus Ollscoil Barcelona anailís ar ghluaisne agus ar éabhlóid na réaltaí i mbraisle Hyades. Trí ionsamhlúcháin, fuair siad fianaise a thug le tuiscint go raibh poill dhubha sa bhraisle nó in aice leis.

Is éard is cnuasach oscailte ann ná cnuasach réaltaí a choinnítear go scaoilte le chéile ag a dtarraingt imtharraingteach agus a bhfuil tréithe comhroinnte acu, amhail aois agus comhdhéanamh ceimiceach. Chuir na taighdeoirí torthaí an ionsamhlúcháin i gcomparáid le suíomhanna agus treoluasanna iarbhír na réaltaí sna Hyades, a breathnaíodh go beacht ag satailít Gaia. Léirigh na insamhaltaí go bhfuil dhá nó trí pholl dhubh i lár an bhraisle nó in aice láimhe.

Dá ndeimhneofaí iad, is iad na poill dhubha seo na hiarrthóirí is gaire dár gcóras gréine. Ní hamháin go dtugann an fhionnachtain seo solas ar dháileadh na bpoll dubh sa réaltra ach tugann sé léargas freisin ar an gcaoi a mbíonn tionchar acu ar éabhlóid na mbraislí réalta agus a chuireann siad le foinsí imtharraingthe tonnta.

Is réada an-dlúth iad poill dhubh a foirmíodh de bharr titim na réaltaí ollmhóra. Tá a dtarraingt imtharraingteach chomh láidir sin nach féidir le solas fiú éalú uaidh. Cé nach féidir iad a fheiceáil go díreach, tátal a bhaint as a láithreacht de ghnáth trí staidéar a dhéanamh ar a dtionchar ar an ábhar mórthimpeall. Mar shampla, is x-ghathanna inbhraite a bhíonn mar thoradh ar scrios réalta atá ag dul thart trí pholl dubh.

Tá taighde ar phoill dhubha curtha chun cinn go mór i mbrath tonnta imtharraingthe in 2015. Chonacthas tonnta imtharraingthe ar dtús ó imbhualadh dhá pholl dhubha a bhí suite 1.3 billiún solasbhliain ar shiúl, rud a spreag tuilleadh imscrúdaithe ar na coirp neamhaí enigmatacha seo.

