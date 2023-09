An Chéad Fhianaise Dhíreach ar Pholl Dubh Casadh: Fionnachtana Ceannródaíoch

Tá dul chun cinn neamhghnách déanta ag réalteolaithe le déanaí tríd an gcéad fhianaise dhíreach a ghabháil go raibh poll dubh sníomh orthu. Tá an t-éacht iontach seo ag tabhairt léargais úrnua ar cheann de na cuspóirí is enigmataí sa chruinne.

Mar sin, cad é go díreach poll dubh? Sainmhíníonn NASA é mar réigiún sa spás ina bhfuil fórsa domhantarraingthe chomh láidir sin nach féidir le haon solas éalú. Cruthaítear na feiniméin chosmaí seo nuair a chomhbhrúitear ábhar isteach i spás thar a bheith beag bídeach, go hiondúil ag deireadh ré réalta. Tá roinnt poill dhubh fiú mar thoradh ar na réaltaí atá ag fáil bháis.

Níl coincheap na bpoll dubh nua. Go deimhin, téann tuar na bpoll dubh siar go dtí 1915 nuair a chuir Albert Einstein in iúl go raibh siad ann trína theoiric ghinearálta coibhneasachta. Mar sin féin, tháinig an smaoineamh féin i bhfad níos luaithe. Sa bhliain 1784, rinne fealsamh Sasanach darb ainm John Michell hipitéis go mbeadh tionchar ag an domhantarraingt ar a ghluaiseacht dá mbeadh solas comhdhéanta de cháithníní. Thuar sé go bhféadfadh réaltaí níos mó ná an Ghrian fórsaí imtharraingthe chomh láidir sin a chur i bhfeidhm nach mbeadh solas in ann éalú uathu. Thagair sé do na réada neamhaí seo mar “réaltaí dorcha”.

Creidtear go bhféadfadh níos mó ná 100 milliún poll dubh a bheith ag Bealach na Bó Finne, ár réaltra féin. I gcroílár Bhealach na Bó Finne tá poll dubh ollmhór ar a dtugtar Saighdeoir A*. Tá mais thart ar cheithre mhilliún uair níos mó ná mais na Gréine ag an struchtúr ollmhór seo agus é suite timpeall 26,000 solasbhliain ón Domhan.

Tá dhá phríomhchuid i bpoll dubh: léaslíne an imeachta agus uathúlacht. Tá léaslíne na hócáide cosúil le dromchla an phoill dhubh, rud a léiríonn an pointe ag a n-éiríonn an domhantarraingt ró-dhian ar aon rud éalú. Ag an lár tá an uathúlacht, pointe gan teorainn bheag agus dlúth.

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag eolaithe le déanaí maidir lenár dtuiscint ar phoill dhubh. Ó dheimhniú go bhfuil poill iontacha dubha ag lár na réaltraí go dtí an chéad íomhá riamh de pholl dubh a ghabháil trí Theileascóp Event Horizon, tá ár n-eolas méadaithe go heaspónantúil.

Tagann poill dhubh i méideanna éagsúla, le trí phríomhchineál: primordial, stellar, agus supermassive. Creidtear go bhfuil poill dhubha primordial chomh beag le haon adamh ach le mais sliabh mór. Is iad poill dhubha réaltacha na cinn is coitianta agus is féidir leo a bheith ann laistigh de Bhealach na Bó Finne. Ar deireadh, is iad na poill dhubha ollmhóra is mó, le maiseanna i bhfad níos mó ná mais na Gréine.

Murab ionann agus teoiricí an bhéaloidis, ní fánaíonn poill dhubha na cruinne, saolta shlogtha go randamach. Cloíonn siad le dlíthe na domhantarraingthe, díreach cosúil le haon rud neamhaí eile. Ní chuirfí isteach go mór ar an Domhan ach amháin dá mbeadh fithis ró-ghar don ghrianchóras ag poll dubh, ach ní dócha go mór an cás seo.

Tugann fionnachtain poll dubh sníomh le déanaí léargas iontach ar nádúr mistéireach na n-imní cosmacha seo. Ní hamháin go méadaíonn an dul chun cinn seo ár n-eolas ar na cruinne ach méadaíonn sé ár spéis sna rudaí enigmatacha seo freisin.

