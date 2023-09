Nósanna Ithe Poill Ollmhóra Dubha: Nochtann Staidéar Nua Cinntí Iontasacha

Tá staidéar nua faoi stiúir Ollscoil Northwestern ag tabhairt dúshlán na dtoimhdí a rinneadh roimhe seo faoi nósanna itheacháin na bpoll dubh ollmhóra. Cé gur creideadh roimhe seo gur ith poill dhubha a gcuid bia go mall, léiríonn insamhaltaí nua go n-itheann siad é i bhfad níos tapúla. Foilseofar torthaí an staidéir úrnua seo in The Astrophysical Journal ar 20 Meán Fómhair.

De réir insamhaltaí 3D ardtaifigh, casann poill dhubha sníomh an spás-am mórthimpeall, rud a fhágann go stróiceann an diosca breisithe gáis isteach i bhfodhioscaí laistigh agus lasmuigh. Itheann na poill dhubha an fáinne istigh ar dtús agus ansin líonann smionagar ón bhfodhiosca seachtrach an bhearna. Tarlaíonn an próiseas ithe-athlíonta-ithe seo i gceann cúpla mí, i bhfad níos tapúla ná mar a ceapadh roimhe seo.

D’fhéadfadh an tuiscint nua seo cabhrú le hiompar quasars a mhíniú, ar cuid de na rudaí is gile i spéir na hoíche iad. Is minic a lasann quasars suas agus ansin imíonn siad gan mhíniú. Tá na hathruithe tapa a breathnaíodh i quasars comhsheasmhach le scriosadh agus athlánú réigiúin istigh an diosca fabhraithe.

Tá sé cruthaithe go bhfuil an toimhde roimhe seo go raibh dioscaí creidiúnaithe ailínithe le rothlú an phoill dhubh bréagach. Léiríonn an insamhalta a rinne na taighdeoirí go bhfuil na réigiúin timpeall ar phoill dhubh níos suaite ná mar a chreidtear roimhe seo. Ag baint úsáide as ceann de na sár-ríomhairí is mó ar domhan, chruthaigh na taighdeoirí insamhalta 3D de dhiosca tanaí, claonta, a chuir dinimic gáis, réimsí maighnéadacha agus coibhneasacht ghinearálta san áireamh.

Is é an warping is cúis le fráma-tarraingt, feiniméan ina tharraingíonn an poll dubh sníomh spás-am timpeall air, agus go n-imíonn an diosca ar fad ar a chéile. Gluaiseann an diosca istigh níos tapúla ná na codanna seachtracha, rud a fhágann imbhuailtí a thiomáineann ábhar níos gaire don pholl dubh. Faoi dheireadh, briseann an diosca istigh seachas an chuid eile den diosca agus tosaíonn na subdisks ag teacht chun cinn go neamhspleách.

Is é an réigiún cuimilte, ina ndícheanglaíonn na fo-dhioscaí laistigh agus lasmuigh, an áit a dtosaíonn an fuadar beathaithe. Tá rothlú an poll dubh in iomaíocht leis an bhfrithchuimilt agus an brú taobh istigh den diosca, rud a fhágann go mbíonn na dioscaí istigh agus seachtracha ag imbhualadh agus ag brú an diosca istigh i dtreo an poll dubh. Cruthaíonn an próiseas seo timthriall de ithe-athlíonadh-ithe.

D’fhéadfadh an staidéar seo míniú a thabhairt ar an bhfeiniméan a bhaineann le “cuma athraithe” a dhéanamh, áit a n-athraíonn quasars go suntasach thar scálaí ama míonna go blianta. Tugann na hionsamhlúcháin a rinne na taighdeoirí míniú féideartha ar an gileú tapa agus ar an maolú a breathnaíodh ar na réada seo.

Tríd is tríd, cuireann an staidéar seo solas nua ar na nósanna itheacháin casta a bhaineann le poill dhubh ollmhóir agus réitigh sé an bealach le haghaidh tuilleadh taighde chun a n-iompraíocht a thuiscint.

Sainmhínithe:

– Diosca creidiúnaithe: Diosca gáis, deannaigh agus ábhar eile a fhithis timpeall ar rud neamhaí, amhail poll dubh nó réalta óg, sula dtiteann sé ar an réad ar deireadh.

– Quasar: Núicléas réaltrach gníomhach atá thar a bheith geal agus i bhfad i gcéin a astaíonn méideanna ollmhóra fuinnimh, go háirithe i bhfoirm tonnta solais agus raidió.

Foinsí:

– An Iris Réaltfhisiceach (foinse staidéir)

– Ollscoil an Iarthuaiscirt (foinse faisnéise faoi na taighdeoirí)