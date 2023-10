Is Féidir le Poill Dhubha a bheith ann i bPéirí atá Cothrom go Foirfe, i Seónna Staidéir

Tá taighdeoirí ó Ollscoil Southampton, in éineacht le comhghleacaithe ó ollscoileanna Cambridge agus Barcelona, ​​​​a fuair sé amach go bhféadfadh poill dhubh a bheith ann i mbeirteanna atá cothromaithe go foirfe agus coinnithe i gcothromaíocht ag fórsa cosmeolaíoch, ag déanamh aithrise ar pholl dubh ollmhór amháin. Tugann an toradh seo dúshlán do theoiricí traidisiúnta faoi phoill dhubha, a thugann le tuiscint nach féidir leo a bheith ann ach mar réada iargúlta sa spás.

Rudaí réalteolaíocha is ea poill dhubha a bhfuil tarraingt imtharraingteach thar a bheith láidir orthu, chomh dian sin nach féidir le haon rud, fiú éadrom, éalú uathu. Tá siad an-dlúth, le mais ar féidir leo an Domhan ar fad a chur isteach i spás beag.

De réir na dteoiricí traidisiúnta atá bunaithe ar theoiric Einstein ar Choibhneasacht Ghinearálta, is féidir le poill dhubha a bheith ann mar réada statacha nó sníomh ina n-aonar. Mar sin féin, tarraingíonn fórsa na himtharraingthe ar deireadh agus imbhuaileann siad le chéile. Tá an toimhde seo fíor agus Cruinne statach á bhreithniú, ach cad má tá an Cruinne ag leathnú i gcónaí?

Tugann na taighdeoirí le fios gur féidir le péirí poll dubh a bheith ann le chéile i Cruinne atá ag méadú i gcónaí, rud a chruthaíonn seachmall aon pholl dubh amháin. Tá sé seo indéanta mar gheall ar tairiseach cosmeolaíoch, ar a dtugtar freisin fuinneamh dorcha, a tugadh isteach i dteoiric Einstein. Is é an tairiseach cosmeolaíoch is cúis leis an gCruinne luasghéarú ar ráta tairiseach, rud a chuireann isteach ar idirghníomhú agus bheith ann idir phoill dhubh.

Trí mhodhanna casta uimhriúla, léirigh an fhoireann gur féidir le dhá pholl dhubha statacha a bheith ann i gcothromaíocht, rud a sháraíonn a dtarraingt imtharraingteach ag an leathnú a bhaineann leis an tairiseach cosmeolaíoch. Ciallaíonn sé seo, fiú i Cruinne atá ag méadú, go gcoimeádann na poill dhubh achar seasta óna chéile. Déanann an fórsa imtharraingteach cúiteamh as an leathnú ag iarraidh iad a tharraingt óna chéile.

Ó fad ar shiúl, bheadh ​​​​péire poill dhubh i gcothromaíocht le feiceáil mar pholl dubh amháin, rud a fhágann go bhfuil sé dúshlánach idirdhealú a dhéanamh idir an dá cheann. Osclaíonn an toradh seo féidearthachtaí le haghaidh tuilleadh taighde, mar go bhféadfadh feidhm a bheith ag an teoiric freisin maidir le poill dhubha a sníomh agus b’fhéidir fiú go leor poll dubh.

Taighdeoirí ó Ollscoil Southampton, Ollscoil Cambridge, agus Ollscoil Barcelona a rinne an staidéar. Foilsíodh a dtorthaí san iris Physical Review Letters, agus athbhreithníodh an páipéar mar alt Viewpoint.

Foinsí:

– An tOllamh Oscar Dias (Ollscoil Southampton)

– An tOllamh Gary Gibbons (Ollscoil Cambridge)

– An tOllamh Jorge Santos (Ollscoil Cambridge)

– Dr Benson Way (Ollscoil Barcelona)

– 'Dénártaí Dubha Statach i Spás de Sitter' – Litreacha Athbhreithnithe Fhisiciúil