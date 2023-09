Tonnta Raidió Gan súil le Tosú Déanach Braitheadh ​​ó Phoill Dhubh Sár-ollmhór

Tá fionnachtain shuimiúil déanta ag foireann réaltfhisiceoirí maidir le tonnta raidió a astaíonn poill dhubha ollmhóra. Murab ionann agus na boinn tuisceana roimhe seo, is féidir leis na tonnta raidió seo leanúint ar aghaidh ar feadh na gcéadta lá tar éis don pholl dubh réalta a bheith briste as a chéile, rud a thugann dúshlán ár dtuiscint ar na feiniméin chosmaí seo.

Bhailigh an fhoireann sonraí ó 24 pholl dubha sár-ollmhóra ag baint úsáide as trí theileascóp raidió: an tEagar an-Mhór, MeerKAT, agus Comhshocrú Teileascóp na hAstráile. Is ionadh é, fuair siad amach gur astaíonn deich gcinn de na poill dhubha seo tonnta raidió 500 go 2,000 lá tar éis an teagmhais tosaigh réalt-sracadh.

Tagann an toradh seo salach ar thuairimí roimhe seo go laghdaíonn tonnta raidió laistigh de sheachtainí nó míonna tar éis imbhualadh poll dubh. Dar leis an réaltfhisiceoir Yvette Cendes, príomhúdar an staidéir, ciallaíonn sé seo go leanann suas le leath de na poill dhubha a shrianadh réalta ar aghaidh ag scaoileadh ábhair blianta ina dhiaidh sin, feiniméan ar a dtugann sí “burping”.

Nuair a théann réalta ró-ghar do pholl dubh, síneann a tarraingt imtharraingteach ollmhór an réalta isteach i gcruth spaghetti. Táirgeann an teagmhas suaite taoide seo ceann de na bladhmanna optúla is gile sa Cruinne. Mar thoradh ar thart ar 20 go 30 faoin gcéad de na himeachtaí seo tá eis-sreabhadh tonnta raidió sna céimeanna tosaigh. Mar sin féin, níor tugadh faoi deara ach timpeall 100 imeacht den sórt sin ó na 1990idí.

Go hiondúil, a luaithe a bhíonn an solas geal tosaigh tugtha faoi deara ó tharla cur isteach taoide, is gnách go n-aistríonn taighdeoirí a bhfócas in áit eile. Mar sin féin, spreag fionnachtain na foirne roimhe seo go raibh poll dubh ag astú tonnta raidió blianta tar éis réalta a chaitheamh le fiosracht a spreagadh faoi iompar poll dubh eile.

Molann na taighdeoirí dhá mhíniú ar na tonnta raidió déanach. Seans go dtógfaidh sé am don smionagar timpeall an phoill dhubh socrú isteach i bhfithis chobhsaí. Mar mhalairt air sin, d'fhéadfaí an smionagar a cheangal go lag leis an bpoll dubh agus clúdach sféar a fhoirmiú, a chonraíonn de réir a chéile chun diosca creidiúnaithe a dhéanamh. D'fhéadfadh an mhoilliú diosca seo astú fada tonnta raidió a mhíniú.

Tugann an staidéar seo dúshlán ár dtuiscint ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn poill dhubha ollmhóra lena dtimpeallacht. Beidh gá le tuilleadh taighde agus breathnuithe chun rúndiamhair na dtonnta raidió déanacha seo a réiteach.

